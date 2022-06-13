13 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

13 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День освобождения Мариуполя от российских оккупантов. Кроме того, 13 июня чествуют Святого духа. Какие праздники 13 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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13 июня ― праздники:

День освобождения Мариуполя от русских оккупантов;

День швейной машины;

День освобождения Мариуполя от российских оккупантов отмечают ежегодно 13 июня. 13 июня 2014 года украинская армия освободила Мариуполь в Донецкой области от российских и пророссийских боевиков с самого начала российской агрессии в Украине. На государственном уровне праздник впервые был отмечен 13 июня 2016 года. В 2014 году пророссийские военизированные подразделения держали Мариуполь под осадой около месяца. Контроль над Мариуполем россии был нужен для прямого морского сообщения с оккупированным российскими войсками Крымом. Кроме того, Мариуполь мог быть плацдармом для захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей ― путь в Крым по суше. В 2022 году россияне держали Мариуполь в осаде более 2 месяцев, уничтожая все живое в городе артиллерией, авиацией, флотом и ведя непрерывные обстрелы. Город защищали ВСУ, Нацгвардия, ТрО ― были подразделения морской пехоты, «Азов», пограничники и Нацполиция. Украинцы разрушили планы россиян по захвату Донбасса и Причерноморья, однако множество гражданских и раненых оставались в осаде на «Азовстали». Из-за них военные вынуждены были сдаться в плен на третий месяц осады, в то время как украинские власти и Красный Крест должны гарантировать им лечение, адекватное обращение со стороны россиян и возвращение при обмене пленными.

День швейной машины отмечается 13 июня ежегодно. Именно 13 июня 1755 родился Чарльз Фридрих Визенталь, изобретший двухконечную иглу с ушком на конце, которую затем использовали для создания швейной машины. В 1790 году Томас Сейнт уже задумался о настоящей революции в шитье, начал проектировать машинку для шитья. Однако его идея не получила поддержки общественности. Первая рабочая швейная машина была создана только в 1804 году, и только в 1829 году швейные машины стали доступны потребителям. Первую практичную и удобную в использовании швейную машину создал француз Бартелеми Тимон в 1830 году и открыл первую в мире швейную фабрику. Однако цех портных уничтожил его фабрику, потому что считали, что не выдержат конкуренцию и потеряют работу.

А в 1874 году Уильям Ньютон Уилсон нашел рисунки и чертежи Сейнта в Лондонском патентном бюро и построил рабочую модель швейной машинки, которая в настоящее время принадлежит Лондонскому музею науки.

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13 июня ― церковные праздники:

Святого Духа и Пресвятой Троицы;

День памяти апостола Веремия;

День памяти апостола Веремия отмечается ежегодно 13 июня. Веремий Распрягатель был одним из 70 апостолов. Он стал епископом, однако претерпел множество гонений от язычников ― римлян и варваров, среди которых проповедовал. Веремий владел даром исцеления и предсказания, он прожил долгую жизнь и умер своей смертью.

Святого Духа и Пресвятую Троицу чествуют 13 июня в 2022 году. Это следующий день празднования Троицы или Пятидесятницы. Святой Дух ― третья ипостась Святой Троицы, равная и единосущная Богу-Отцу и Богу-Сыну. Праздник Пятидесятницы начали праздновать на общехристианском уровне с IV века, после принятия церковью догмата о Троице ― признания существования единого Бога с одновременным признанием трех его проявлений (ипостасей). В Украине праздник имеет свои традиции, по которым празднуется почти неделю ― каждый день имеет свое значение и ритуалы, а в церквях проходят соответствующие службы.

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13 июня ― День ангела:

13 июня День ангела празднуют Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп или Филипп и Кристина

13 июня ― приметы и традиции:

В этот день заканчивали все посевные работы и распрягали коней.

По народному поверью, погода на день Духа определяет, какой она будет все лето.

В день Духа люди проходят в храм помолиться за умерших близких и благополучие живых.

13 июня ― что можно делать и что нельзя:

Не желательно устраивать громкие вечеринки, ходить в гости.

Если пахать в этот день, то урожая не будет. День считали именинами земли.

Нельзя купаться, потому что Духов день входит в языческую русальную неделю.

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