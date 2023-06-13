13 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 13 червня

13 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Крім того, 13 червня вшановують Святого духа. Які свята 13 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

13 червня ― свята:

День визволення Маріуполя від російських окупантів;

День швейної машини;

День визволення Маріуполя від російських окупантів відзначають щороку 13 червня. 13 червня 2014 року українська армія визволила Маріуполь на Донеччині від російських та проросійських бойовиків від самого початку російської агресії в Україні. На державному рівні свято вперше відзначили 13 червня 2016 року. У 2014 році проросійські воєнізовані підрозділи тримали Маріуполь під облогою близько місяця. Контроль над Маріуполем росії був потрібен для прямого морського сполучення з окупованим російськими військами Кримом. Крім того, Маріуполь міг бути плацдармом для захоплення півдня Донецької, Запорізької та Херсонської областей — шлях до Криму суходолом. У 2022 році росіяни тримали Маріуполь в облозі більше 2 місяців, знищуючи все живе у місті артилерією, авіацією, флотом та ведучи безперервні обстріли. Місто захищали ЗСУ, Нацгвардія, ТрО ― були підрозділи морської піхоти, «Азов», прикордонники та Нацполіція. Українці зруйнували плани росіян по захопленню Донбасу та Причорномор’я, проте безліч цивільних та поранених залишалося в облозі на «Азовсталі». Незважаючи на тимчасову окупацію Маріуполь завжди був і буде українським.

День швейної машини відзначають 13 червня щорічно. Саме 13 червня 1755 році народився Чарльз Фрідріх Візенталь, який винайшов двухкінечну голку з вушком на кінці, які потім використали для створення швейної машини. У 1790 році Томас Сейнт вже задумався про справжню революцію в шиття, почав проектувати машинку для шиття. Проте, його ідея не отримала підтримки громадськості. Перша робоча швейна машина була створена лише в 1804 році, і лише в 1829 році швейні машини стали доступними для споживачів. Першу практичну і зручну у використанні швейну машину створив француз Бартелемі Тімон в 1830 році і відкрив першу в світі швейну фабрику. Проте цех кравців знищив його фабрику, тому що вважали, що не витримають конкуренцію та втратять роботу.

А У 1874 році Вільям Ньютон Вілсон знайшов малюнки і креслення Сейнта в Лондонському патентному бюро і побудував робочу модель швейної машинки, яка в даний час належить Лондонському музею науки.

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13 червня ― церковні свята:

День пам’яті апостола Веремія;

День пам’яті апостола Веремія відзначають щороку 13 червня. Веремій Розпрягальник був одним із 70 апостолів. Він став єпископом, проте зазнав безліч гонінь від язичників ― римлян та варварів, серед яких проповідував. Веремій володів даром зцілення та пророкування, він прожив довге життя та помер власною смертю.

13 червня ― День ангела:

13 червня День ангела святкують Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп або Пилип та Христина

13 червня ― прикмети і традиції:

Цього дня закінчували всі посівні роботи і розпрягали коней.

За народним повір’ям, погода на Духів день визначає, якою вона буде усе літо.

У Духів день люди проходять до храму помолитися за померлих близьких та благополуччя живих.

13 червня ― що можна робити і що не можна:

Не бажано влаштовувати гучні вечірки, ходити в гості.

Якщо орати цього дня, врожаю не буде. день вважали іменинами землі.

Не можна купатися, бо Духів день входит до язичницького русального тижня.

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