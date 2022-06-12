12 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

12 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Крім того, 12 червня вшановують Святу Трійцю. Які свята 12 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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12 червня ― свята:

Всесвітній день боротьби з дитячою працею;

День працівників легкої промисловості;

День працівників фондового ринку.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею відзначають 12 червня в 2022 році. Всесвітній день боротьби з дитячою працею започаткований Міжнародною організацією праці (МОП) після Амстердамської конференції в 1997 році. Він існує для привернення уваги громадськості, світової спільноти та національних урядів до проблем дитячої праці та необхідності здійснення заходів щодо її ліквідації. У країнах, що розвиваються часта проблема ― використання дитячої праці, й чим менш розвинена країна, тим більша проблема. Фактично, в стратегію Дотримання прав людини закладено окремий напрям ― контроль за експлуатацією дітей.

День працівників легкої промисловості відзначають 12 червня в 2022 році. Свято відзначають щороку у другу неділю червня. Започатковано професійне свято працівників легкої промисловості в Україні Указом Президента України від 9 червня 1994 року № 285/94. День працівників легкої промисловості офіційно затвердили у 1980 році ще при СРСР, в Україні після отримання незалежності, Президент вніс необхідні корективи в колишні укази СРСР. Саме завдяки працівникам галузі легкої промисловості населення областей і міст має можливість купувати якісну продукцію місцевого виробництва ― адже зазвичай легка промисловість виробляє товари місцево та на імпорт.

День працівників фондового ринку в Україні святкують 12 червня у 2022 році. Свято затверджено Указом президента України від 11 березня 2008 року. Мета цього свята ― відзначити важливість роботи працівників фондового ринку для розвитку економіки, особливо у процесі залучення інвестицій в економіку України. Ще у 60-х роках ХІХ століття в Німеччині з’явилася універсальні інвестиційні банки, які займалися розміщенням коштів на фондових ринках та відіграли важливу роль в індустріалізації країн, які зараз є економічними лідерами ― США, Велика Британія, Німеччина.

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12 червня ― церковні свята:

Трійця (день Святої Трійці, Зелені свята), П’ятидесятниця

День пам’яті преподобного Ісаакія Далматського

Трійця, або П’ятидесятниця в 2022 році святкується 12 травня. Свято Святої Трійці ― важливе для християн та сакральне для українців, тому що частково воно перейняло деякі традиції наших предків слов’ян ще до християнства. На Трійцю вшановуються Отець, Син і Святий Дух, ― триєдиний Бог. Також, цього дня на землю зійшов Святий дух на 50-тий день після смерті Христа, й дарував його апостолам благословення творити чудеса, щоб навертати до християнства язичників. Важливий атрибут Трійці ― це збір та посвята свіжої зелені в церкві, які потім люди приносять додому та тримають тиждень. Після того, як зелень засохне, вона залишається як оберіг від нечистої сили, хвороб та недоброго слова. Перед Трійцею традиційно вшановують предків ― за старими звичаями у субботу влаштовують навіть поминальні обіди із традиційними стравами.

День пам’яті преподобного Ісаакія Далматського ― 12 червня. Церква щороку вшановує преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Далматського, який жив у 4 столітті в Сирії. Святий вів усамітнене життя, відомий тим, що заснував монастир біля Константинополя, який зацікавив та звів разом багато монахів. У 379 році він передбачив смерть імператора Валента, якщо той не відкриє храми та не дозволить християнство. Скоро після цього відбулася атака готів, імператор з воєначальниками ховалися у сараї, який варвари і спалили. Коли імператор відмовив, а потім помер, Ісаакія почали шанувати як провидця і пророка. Скоро він став ігуменом Далмацьким, яким був до смерті у 383 році. Святим його офіційно назвали після смерті.

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12 червня ― День ангела:

12 червня за православним календарем День ангела святкують Василь та Яків.

12 червня ― прикмети і традиції:

На Трійцю, як і на Купайла дівчата плетуть вінки та опускають їх у річку для ворожіння та йдуть гуляти до лісу.

На Трійцю пекли коровай і роздавали його в лісі незаміжнім дівчатам. Шматочки висушували та берегли до весілля, а сухарі додавали в тісто весільного короваю.

Якщо цього дня йде дрібний дощик, після якого виходить сонце, варто чекати на багатий врожай.

12 червня ― що можна робити і що не можна:

Небезпечно було вбивати змій, бо їх родичі будуть мститися вбивці.

Небезпечно купатися ― на Трійцю можна зустріти русалок, особливо в середу.

Не можна робити в полі чи по хазяйстві нічого важливого та важкого, якщо тільки від цього не залежить життя людини.

Не можна прати у річках, озерах, ставках та джерелах.

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