6 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День журналиста. Кроме того, 6 июня чествуют Симеона Дивногорца. Какие праздники 6 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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6 июня ― праздники:

День журналиста;

День кинотеатра под открытым небом.

День журналиста в Украине празднуют 6 июня ежегодно. Профессиональный праздник официально утвержден с 25 мая 1994 года Указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Празднование связано с тем, что 6 июня 1992 года ― день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов. За 18 лет праздник расширился на всех работников медиа, а не только на журналистов, и приобрел большое значение.

Особую роль журналисты играют во время информационной войны с россией. Украинские СМИ, блогеры и публичные личности делают все, чтобы донести правду о ситуации в Украине и преступлениях российских оккупантов. Кроме Дня журналиста существуют и другие профессиональные праздники ― Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной печати (12 ноября, праздник неофициальный), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября).

День кинотеатра под открытым небом отмечают 6 июня. В 1933 году был открыт первый кинотеатр в США специально для автомобилистов ― drive-in-movies. В Украине кинотеатры под открытым небом тоже набрали популярность и есть почти в каждом крупном городе. Если местность не позволяет организовать просмотр с авто, устраивают кинопоказ в парках и больших открытых зонах. Так, в Киеве есть несколько кинотеатров под открытым небом, где проводятся регулярные показы фильмов в районных парках. Во время войны кинотеатры под открытым небом небезопасны, и их работа не согласуется с комендантским часом.

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6 июня ― церковные праздники:

День памяти преподобного Симеона Дивногорца отмечают 6 июня ежегодно. Преподобный Симеон Столпник родился в 521 году в Антиохии Сирийской от благочестивых родителей Иоанна и Марфы. Его мать Марфа стала невестой Христа, но все время молилась Богу, чтобы родить ребенка. И произошло чудо. Однако отец Симеона погиб в землетрясении, а мальчик потерялся. Марфа нашла его с Божьей помощью. Она обещала вырастить из него раба Божия. И уже в 11 лет мальчика посвятили в диаконы. Преподобный Симеон пламенно молился о даровании ему Святого Духа, и святая молитва подвижника была услышана. Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи. Он основал несколько монастырей, в зрелом возрасте проявил дары предсказания и молитвой мог спасти от голода, спасти урожай. В 560 году по повелению Господа святой подвижник на 39-м году жизни принял от епископа Селевкийского Дионисия священный сан. Бог открыл ему приблизительную дату смерти, и Симеон созвал монахов и оставил им свои наставления. А умер в 68 лет, которые посвятил службе Богу.

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6 июня ― день ангела:

Ежегодно в православной церкви 6 июня именины празднуют Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения и Оксана.

6 июня ― приметы и традиции:

Лягушки вечером громко квакают ― на хорошую погоду.

Дождливый день ― к урожаю грибов.

Цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись среди дня ― будет дождь.

6 июня ― что можно делать и что нельзя:

Не желательно готовить поминки и употреблять на них алкоголь.

Нельзя ссориться и наказывать детей.

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