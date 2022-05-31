Скумбрия соленая: рецепт

Засоленная в домашних условиях скумбрия ― простая и вкусная закуска. К тому же нужно совсем немного времени и простой набор продуктов, чтобы получить вкусную соленую скумбрию. Читайте рецепт соленой скумбрии в домашних условиях прямо сейчас!

Фото — smak.ua

Ингредиенты:

скумбрия ― 2 шт.

вода ― 500 мл

соль ― 2,25 ст. л.

сахар ― 1 ч. л.

перец черный горошком ― 10 шт.

лист лавровый ― 3 шт.

Способ приготовления:

Прежде всего нужно разморозить рыбу. Отрезать голову и хвост, хорошенько промыть, убрав черные пленки. Нарезать скумбрию порционными кусочками. Также следует заранее позаботиться о рассоле. Для этого нужно вскипятить воду, всыпать соль, сахар, добавить перец и лавровый лист. Остудить. Выложить рыбку в банку или контейнер. Залить все рассолом. Уже через 6―8 часов скумбрию можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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