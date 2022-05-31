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Скумбрия соленая: рецепт в домашних условиях

31.05.2022

Засоленная в домашних условиях скумбрия ― простая и вкусная закуска. К тому же нужно совсем немного времени и простой набор продуктов, чтобы получить вкусную соленую скумбрию. Читайте рецепт соленой скумбрии в домашних условиях прямо сейчас!

Скумбрия соленая: рецепт

Фото — smak.ua

Ингредиенты:

  • скумбрия ― 2 шт.
  • вода ― 500 мл
  • соль ― 2,25 ст. л.
  • сахар ― 1 ч. л.
  • перец черный горошком ― 10 шт.
  • лист лавровый ― 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Прежде всего нужно разморозить рыбу. Отрезать голову и хвост, хорошенько промыть, убрав черные пленки. Нарезать скумбрию порционными кусочками.
  2. Также следует заранее позаботиться о рассоле. Для этого нужно вскипятить воду, всыпать соль, сахар, добавить перец и лавровый лист. Остудить.
  3. Выложить рыбку в банку или контейнер. Залить все рассолом.
  4. Уже через 6―8 часов скумбрию можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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