Скумбрія солона: рецепт

Засолена в домашніх умовах скумбрія ― проста і смачна закуска. До того ж потрібно зовсім небагато часу і простий набір продуктів, щоб отримати смачну солону скумбрію. Читайте рецепт солоної скумбрії в домашніх умовах просто зараз!

Фото – smak.ua

Інгредієнти:

скумбрія ― 2 шт.

вода ― 500 мл

сіль ― 2,25 ст. л.

цукор ― 1 ч. л.

перець чорний горошком ― 10 шт.

лист лавровий ― 3 шт.

Спосіб приготування:

Насамперед треба розморозити рибу. Відрізати голову і хвіст, гарненько промити, прибравши чорні плівочки. Нарізати скумбрію порційними шматочками. Також треба заздалегідь подбати про розсіл. Для цього потрібно закип’ятити воду, всипати сіль, цукор, додати перець і лаврове листя. Охолодити. Викласти рибку в банку або контейнер. Залити все розсолом. Уже через 6―8 годин скумбрію можна подавати до столу.

Смачного!

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