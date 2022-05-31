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Скумбрія солена: рецепт у домашніх умовах

31.05.2022

Засолена в домашніх умовах скумбрія ― проста і смачна закуска. До того ж потрібно зовсім небагато часу і простий набір продуктів, щоб отримати смачну солону скумбрію. Читайте рецепт солоної скумбрії в домашніх умовах просто зараз!

Скумбрія солона: рецепт

Фото – smak.ua

Інгредієнти:

  • скумбрія ― 2 шт.
  • вода ― 500 мл
  • сіль ― 2,25 ст. л.
  • цукор ― 1 ч. л.
  • перець чорний горошком ― 10 шт.
  • лист лавровий ― 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Насамперед треба розморозити рибу. Відрізати голову і хвіст, гарненько промити, прибравши чорні плівочки. Нарізати скумбрію порційними шматочками.
  2. Також треба заздалегідь подбати про розсіл. Для цього потрібно закип’ятити воду, всипати сіль, цукор, додати перець і лаврове листя. Охолодити.
  3. Викласти рибку в банку або контейнер. Залити все розсолом.
  4. Уже через 6―8 годин скумбрію можна подавати до столу.

Смачного!

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