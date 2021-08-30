Шакшука – блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Эта вкуснятина входит в кухню Израиля, большинства арабских стран и Азербайджана. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф»-11 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления шакшуки читайте в материале.

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Ингредиенты:

перец белый – 2 шт.

лук репчатый большой – 1 шт.

томаты без кожи – 3 больших

чеснок – пару зубков

соль – пару щепоток

черный молотой перец, душистый

зира и кориандр молотые – 0,5 ч. л.

оливковое масло для подачи и жарки

Приготовление:

Режем лук мелким кубиком и обжариваем до прозрачного цвета на масле. Добавляем нарезанный крупно белый перец, обжариваем немного, затем добавляем рубленный чеснок и еще слегка обжариваем. Добавляем уже измельченные томаты, соль, перец и тушим до состояния соуса, чтобы вышла «кислота», минут 15 – 20. В конце добавляем зиру и кориандр, доводим до вкуса. Прямо в сковородке делаем углубления, добавляем 3 яйца. Чуть их подсаливаем, накрываем крышкой и тушим пару минут. Белок яиц в идеале должен стать белым и плотным, но еще оставаться похожим на желе.

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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