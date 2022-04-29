Лунный календарь садовода-огородника на май 2022
Лунный календарь садовода-огородника на май 2022 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в этом году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на май 2022 года.
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Какие овощи сажать в мае
- Бобы
Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22―24, 28―29 мая.
- Кабачки
Подходящими для посадки днями станут: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
- Капуста
Благоприятные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.
- Картофель
Удачные даты для посадки картофеля: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 мая.
- Лук
Удачными днями для посева станут: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Морковь
Лучше сеять морковь 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Огурцы
Посадить их надо 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.
- Перец
Время высадки культуры: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
- Помидоры
Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
- Редис
Дни посева редиса: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Репа
Лучшие посадочные дни для репы: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Свекла
Благоприятные для посадки дни: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Тыква
Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22―25, 28, 29 мая.
- Чеснок (яровой)
Можно садить в следующих числах: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 мая.
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Когда сажать зелень в мае
- Петрушка, салат, укроп, шпинат
Самыми благоприятными днями считаются: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
Какие цветы сажать в мае
- Виола («анютины глазки»)
Благоприятные дни: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Георгины
Подходящие дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
- Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны
Для всех луковичных цветов удачные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
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