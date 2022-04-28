Скумбрия соленая: рецепт в домашних условиях
28.04.2022
Засоленная в домашних условиях скумбрия ― простая и вкусная закуска. К тому же нужно совсем немного времени и простой набор продуктов, чтобы получить вкусную соленую скумбрию. Читайте рецепт соленой скумбрии в домашних условиях прямо сейчас!
Фото — smak.ua
Ингредиенты:
- скумбрия ― 2 шт.
- вода ― 500 мл
- соль ― 2,25 ст. л.
- сахар ― 1 ч. л.
- перец черный горошком ― 10 шт.
- лист лавровый ― 3 шт.
Способ приготовления:
- Прежде всего нужно разморозить рыбу. Отрезать голову и хвост, хорошенько промыть, убрав черные пленки. Нарезать скумбрию порционными кусочками.
- Также следует заранее позаботиться о рассоле. Для этого нужно вскипятить воду, всыпать соль, сахар, добавить перец и лавровый лист. Остудить.
- Выложить рыбку в банку или контейнер. Залить все рассолом.
- Уже через 6―8 часов скумбрию можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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