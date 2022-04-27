Бельгийские вафли: рецепт пошагово
27.04.2022
Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить идеальные вафли. Кулинар уверяет, что рецепт вафель 100% рабочий. А подавать их можно с любой начинкой: с соленой рыбой, авокадо, салатом, нутеллой или джемом.
Фото: alexru1313 / depositphotos.com
Ингредиенты:
- 100 г муки
- щепотка соли
- 5 г разрыхлителя
- 2 яйца
- 2 ч. л. ванильного сахара
- 100 мл молока
- 25 мл газированной воды, а лучше пива
- 1 ст. л. растопленного сливочного масла
Способ приготовления:
- Отделите желтки от белков.
- Смешайте муку, соль и разрыхлитель с желтками.
- Добавьте молоко и перемешайте до однородности.
- Влейте газировку и сливочное масло. Хорошо перемешайте все.
- Взбейте белки с ванильным сахаром и аккуратно введите их в тесто.
- Наливайте тесто в вафельницу и выпекайте 5 минут.
Приятного аппетита!
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