Киевские кафе переформатировались по требованию войны

Кухонные войска в действии! Одна из 7 волонтерских кухонь в столице открыла свои двери для наших журналистов. На ней повара и работники разных заведений ежедневно готовят, запекают и упаковывают 400 порций горячей еды. И это удается делать команде всего из пяти человек!

«В последнее время мы готовим для госпиталей. Сейчас нам поставляют белок, а раньше было достаточно много рыбы. Сегодня мы делали блюда из курицы и углеводов. В основном, это лапша, картофель, каша», ― сказал Богдан (повар, в прошлом ― официант заведения).

Смотрите полный сюжет о киевских ресторанах и кафе, которые переформатировались по требованию войны, от программы «Вікна. Новини».



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