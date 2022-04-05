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#ДобріІсторії: Київські ресторани та кафе переформатувалися на вимогу війни

05.04.2022

Кухонні війська в дії! Одна із 7 волонтерських кухонь у столиці відкрила свої двері для наших журналістів. На ній кухарі та працівники різних закладів щодня готують, запікають та пакують 400 порцій гарячої їжі. І це вдається робити команді всього лише з п’ятьох людей!

Київські кафе переформатувалися на вимогу війни

«Останнім часом ми готуємо для шпиталів. Зараз нам постачають білок, а раніше було доволі багато риби. Сьогодні ми робили страви з курки та вуглеводів. Переважно це локшина, картопля, каша», ― сказав Богдан (кухар, у минулому –  офіціант закладу). 

Дивіться повний сюжет про київські ресторани та кафе, які переформатувалися на вимогу війни, від програми «Вікна. Новини».

Більше на тему: #ДобріІсторії Марина Боржемська: Щодня ми воюємо на волонтерському фронті

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