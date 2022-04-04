Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 4 апреля

Продолжаются сороковые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. За все время российско-украинской войны, с 24 февраля этого года, представители военного командования вооруженных сил российской федерации лишь дважды объявляли потери личного состава группировки войск, ведущие боевые действия на территории нашего государства.

Несмотря на так называемое «официальное» российское количество потерь периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камишин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: — 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники, как следствие — значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться.

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие вооруженных сил российской федерации захватили и заменяли внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты.

Имеющиеся утраты офицерского состава русское военное управление пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Идет ликвидация последствий деятельности русских оккупационных войск.

В Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию российской федерации.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории. Итого победим! Слава Украине!