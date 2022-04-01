Дважды победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова обратилась ко всем украинцам. Ясновидящая выразила слова поддержки и рассказала, как приобрести энергетическую силу во время войны. Подробности ― в материале.

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«Дорогие мои братья и сестры, родная моя Украина. Хочу обратиться к вам, помочь и быть рядом с вами. Я прожила 50 лет, но в моей жизни еще никогда не было более трудных времен. Так же, наверное, как и в вашей.

Я и моя семья находимся в Украине. С первого дня войны я чувствую человечность, заботу, моральную поддержку для моей семьи от друзей, знакомых и совсем мне незнакомых людей. Я искренне благодарна каждому, кто протянул руку помощи. Даже в тот сложный момент, когда по зеленому коридору нужно было выводить нашу бабушку из-под Ирпеня. Она пробыла в оккупации больше двух недель без света, воды и газа, связи тоже не было. Только человечность спасает жизнь. Сейчас мои малыши и старички ― рядом со мной. И это ― самое большое счастье.

За это время своими советами и поступками я тоже помогла многим людям. И считаю это своей личной обязанностью. Послушайте внимательно меня сейчас. Нет ни одного человека в нашей стране, кого бы не коснулась война. Такими, как мы были раньше, мы уже не будем. С каждым вдохом мы будем испытывать все большее стремление жить, все большую любовь к жизни, энергетическую поддержку родной земли.

Есть люди сильнее, есть слабее, есть даже те, кого сейчас охватила большая депрессия. Я обращаюсь к тем, кто сегодня потерял силы, потерял надежду. Мы должны быть уверены: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. Набирайте энергетической силы в природе. Будь то дождь, или ветер, или ласковое солнышко. Обращайтесь к высшим силам, к вашим кровным бабушкам и дедушкам, кого уже нет рядом, к тем, кого считаете своими ангелами-хранителями. Если очень тяжело вашим детям и у них есть испуг от войны, медитируйте с ними, взяв их ладошки в свои. Целуйте им ручки и обязательно целуйте их в затылок.

Для всех украинцев родная земля ― это место нашей силы. Наш народ уничтожить невозможно. На энергетическом уровне каждый мужчина ― козак, а женщина имеет ведьминскую силу.

Все мы в эти дни поняли, какой потенциал у украинской нации. Протягиваю вам свои руки, открываю свою душу и искренне за вас всех молюсь!

Ваша Алена Курилова».

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