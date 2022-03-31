36 дней Украина героически, стойко и гордо обороняет свою независимость и свое право самостоятельно определять, какой жизнью жить. Все это время в борьбе с русским агрессором украинский народ проявляет невероятную силу духа. Вместо страха ― смелость, вместо паники ― единство, вместо отчаяния ― активное сопротивление агрессору. Миллионы людей ― как одна могущественная и непробиваемая стена. Единый суперорганизм, который шаг за шагом не просто движется к победе, а становится сильнее с каждым днем. Но при этом всех мучает вопрос ― как долго это продлится? Сколько еще в отчаянной агонии русские власти будут пытаться «доказать свою мощь», разрушая наши города и села и убивая наших людей? Когда на нашей земле наступит мирная жизнь? Об этом мы решили поговорить с ясновидящим и астрологом, судьей проекта «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ Хаялом Алекперовым.

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Хаял, начнем, пожалуй, с главного вопроса, который каждый день друг другу задают миллионы украинцев. Как вы и где сейчас?

Спасибо. Со мной все хорошо. Я в Украине, пытаюсь помочь своим близким и друзьям здесь всем, чем могу в данном случае. Я уже не раз говорил, что считаю Украину своим вторым домом. И мне невыносимо больно, что в этой прекрасной, хлебосольной стране происходит такой ужас. К сожалению, я сталкиваюсь с этим не впервые. В Азербайджане долгие годы не прекращался конфликт в Нагорном Карабахе. В 2020 году он обострился, и весной 2021 года под обстрелы ракет попал мой родной город Гянджа. В опасности была вся моя семья, отец, мать, брат, племянники. Я неделями не мог выйти с ними на связь. Один из снарядов полностью разрушил дом моего брата. К счастью, они в это время прятались в бомбоубежище. Сердце просто разрывалось от боли. И сейчас история повторяется. Безжалостно уничтожаются города, умирают мирные люди и что самое ужасное ― дети! Но при этом я восхищаюсь украинцами. Потому что каждый из вас ― настоящий герой. С каждым новым днем противостояния вы становитесь только сильнее. За вашей простотой и щедростью, веселым нравом и тягой к самокритике где-то в глубине души ― на уровне энергетики или клеток ДНК ― прячется секретный код нации, невероятная внутренняя сила, самообладание, величие и невероятное стремление к свободе. И это не стереть и никак не уничтожить. Ну и главное ― на вашей стороне правда. А правду не победить. В то время, как враг оперирует ложью, которая всем видна. Как сильно не укрепляй ее оружием и человеческим страхом, любой лжи рано или поздно приходит конец.

Хаял, не можем не задать этот вопрос, так как его часто задают экстрасенсам… Как так вышло, что не было никаких предсказаний войны?

Странный вопрос, так как война в Украине идет уже восьмой год, и поскольку конфликт сам по себе не рассасывался, очевидно было, что рано или поздно он должен был перерасти во что-то качественно иное. Чувствовал ли я приближение опасности и трагических событий? ― Да. Потому и отправил свою сестру домой 20 февраля ― за три дня до вторжения. Почему никому об этом не говорил? Потому что, как и все, отказывался верить в то, что это может реально произойти, старался не нагнетать панику, не рисовать страшных картин. Как и многие мои коллеги. Я тоже человек, и мне тоже, как и всем, хочется верить только в лучшие сценарии.

Какие ощущения у вас по поводу завершения этой войны? Чего нам ждать? На что рассчитывать?

Первое, что я хочу сказать, как бы цинично это ни прозвучало, но с точки зрения астрологии и нумерологии противник Украины выбрал самое неблагоприятное время, чтобы начать это ужасное вторжение. Дело в том, что у 2022 года особенная энергетика. Основное число года ― 2, что является «ангельским» числом, символизирующим равновесие, гармонию и порядок. В этот период высшие силы становятся на защиту того самого равновесия и баланса. А каждый, кто попытается его нарушить, столкнется с поражением. И чем сильнее натиск противника, тем сильнее будет отдача высших сил. И этому уже есть немало доказательств. Люди в это время особенно ощущают несправедливость и особенно сильно ей сопротивляются. И сейчас мы видим, что Украина получила колоссальную поддержку всего мира. Это беспрецедентный случай, такого еще не было никогда. Конечно, в основе всего ― героизм украинцев, который они демонстрируют всему миру. Но это зерно положено в энергетически «подготовленную почву». А потому я уверен в победе Украины. И в справедливом возмездии, которое получит государство-агрессор.

Со своей стороны я каждый день молюсь, чтобы мир на украинской земле наступил как можно быстрее. И знаете, недавно мне был сон. Я увидел, как я стою на Майдане Незалежности. Ярко светит солнце, цветут розы и радостно звонят колокола. И вдруг в солнечном свете я увидел Ангела с мечом. Он мне сказал только одну фразу: «Свет всегда побеждает тьму, не сомневайся»…

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