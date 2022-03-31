36 днів Україна героїчно, стійко і гордо захищає свою незалежність і своє право самостійно визначати, яким життям жити. Весь цей час у боротьбі з російським агресором український народ виявляє неймовірну силу духу. Замість страху ― сміливість, замість паніки ― єдність, замість відчаю ― активний опір агресору. Мільйони людей ― як одна могутня і непробивна стіна. Єдиний суперорганізм, який крок за кроком не просто рухається до перемоги, а стає сильнішим з кожним днем. Але при цьому всіх мучить питання ― як довго це триватиме? Скільки ще у відчайдушній агонії російська влада намагатиметься «довести свою міць», руйнуючи наші міста і села та вбиваючи наших людей? Коли на нашій землі настане мирне життя? Про це ми вирішили поговорити з ясновидцем і астрологом, суддею проєкту «Битва екстрасенсів» на телеканалі СТБ Хаялом Алекперовим.

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Хаяле, почнемо, мабуть, з головного запитання, яке щодня одне одному ставлять мільйони українців. Як ви і де зараз?

Дякую. Зі мною все добре. Я в Україні, намагаюся допомогти своїм близьким і друзям тут усім, чим можу в цьому випадку. Я вже не раз казав, що вважаю Україну своїм другим домом. І мені нестерпно боляче, що в цій прекрасній хлібосольній країні відбувається такий жах. На жаль, я стикаюся з цим не вперше. В Азербайджані багато років не припинявся конфлікт у Нагірному Карабаху. У 2020 році він загострився, і навесні 2021 року під обстріл ракет потрапило моє рідне місто Гянджа. У небезпеці була вся моя сім’я, батько, мати, брат, племінники. Я тижнями не міг вийти з ними на зв’язок. Один зі снарядів повністю зруйнував будинок мого брата. На щастя, вони тим часом ховалися в бомбосховищі. Серце просто розривалося від болю. І зараз історія повторюється. Безжально знищуються міста, вмирають мирні люди і що найжахливіше ― діти! Але при цьому я захоплююсь українцями. Тому що кожен із вас ― справжній герой. З кожним новим днем ​​протистояння ви стаєте сильнішими. За вашою простотою і щедрістю, веселою вдачею і потягом до самокритики десь у глибині душі ― на рівні енергетики чи ДНК ― ховається секретний код нації, неймовірна внутрішня сила, самовладання, велич і неймовірне прагнення свободи. І це не стерти і не знищити. Ну і головне ― на вашому боці правда. А правду не подолати. У той час, як ворог оперує брехнею, яка всім помітна. Як сильно не зміцнюй її зброєю і людським страхом, будь-якій брехні рано чи пізно настає кінець.

Хаяле, не можемо не поставити це запитання, бо його часто ставлять екстрасенсам… Як так вийшло, що не було жодних передбачень війни?

Дивне запитання, бо війна в Україні триває вже восьмий рік, і оскільки конфлікт сам по собі не розсмоктувався, очевидно було, що рано чи пізно він мав би перерости у щось якісно інше. Чи відчував я наближення небезпеки і трагічних подій? ― Так. Тому і відправив свою сестру додому 20 лютого ― за три дні до вторгнення. Чому нікому про це не говорив? Тому що, як і всі, відмовлявся вірити в те, що це реально може статися, намагався не нагнітати паніку, не малювати страшних картин. Як і багато моїх колег. Я теж людина і мені теж, як і всім, хочеться вірити лише в найкращі сценарії.

Які відчуття у вас щодо завершення цієї війни? Чого нам чекати? На що розраховувати?

Перше, що я хочу сказати, хоч би як цинічно це прозвучало, але з погляду астрології та нумерології противник України обрав найнесприятливіший час, щоб розпочати це жахливе вторгнення. Справа в тому, що в 2022 особлива енергетика. Основне число року ― 2, що є «ангельським» числом, яке символізує рівновагу, гармонію і порядок. У цей період вищі сили стають на захист тієї самої рівноваги і балансу. А кожен, хто намагатиметься його порушити, зіткнеться з поразкою. І що сильніший натиск противника, то сильнішою буде віддача вищих сил. І цьому вже є чимало доказів. Люди в цей час особливо відчувають несправедливість і особливо їй опираються. І зараз ми бачимо, що Україна здобула колосальну підтримку всього світу. Це безпрецедентний випадок, такого ще ніколи не було. Звичайно, в основі всього ― героїзм українців, який вони демонструють усьому світові. Але це зерно покладено в енергетично «підготовлений ґрунт». А тому я впевнений у перемозі України. І у справедливій відплаті, яку отримає держава-агресорка.

Зі свого боку я щодня молюся, щоб мир на українській землі настав якнайшвидше. І знаєте, нещодавно мені був сон. Я побачив, як стою на Майдані Незалежності. Яскраво світить сонце, цвітуть троянди і радісно дзвонять дзвони. І раптом у сонячному світлі я побачив Ангела з мечем. Він мені сказав лише одну фразу: «Світло завжди перемагає пітьму, не сумнівайся»…

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