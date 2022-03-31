Цього року Великий піст почався 7 березня та триватиме до 23 квітня включно. Багато православних християн дотримуються обмежень у їжі в цей період. Якщо хочете дізнатися, що можна їсти у Великий піст і коли, — читайте наш матеріал.

Пасха 2022

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Великий піст бере свій початок за сім тижнів до Великодня. Його встановлено, аби вшанувати сорокаденний піст Ісуса Христа. Перед самою Пасхою починається Страсна седмиця. Вона служить спогадом про останні дні земного життя і страждання Спасителя. Для тих, хто бажає дотримуватися посту, ми склали календар харчування у ці дні.

Календар Великого посту 2022: правила

Перша і остання седмиця — особливо суворий піст.

Не дозволено вживати в їжу м’ясні продукти та їжу тваринного походження. У час суворого посту виключається також і риба.

Їсти дозволено один раз на день — ввечері, а у вихідні — два рази.

По понеділках, середах і п’ятницях слід їсти холодні продукти без олії.

По вівторках і четвергах — гарячу їжу без олії.

По суботах і неділях дозволено рослинну олію і виноградне вино. Можна побалувати себе і приготувати пісні десерти.

У Страсну п’ятницю нічого їсти не можна.

У Страсну суботу багато мирян теж відмовляються від їжі.

Як тримати піст під час війни

Великий піст у 2022 році відрізнятиметься серед усіх віруючих християн в Україні, адже хтось може перебувати у небезпечних регіонах. Як тримати піст під час військових дій, що можна і не можна робити, розповів предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Єпіфаній:

Все другорядне і мінливе відступає перед трагедією війни. Натомість на перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка. Як відомо, піст для християн складається з духовної та тілесної частини. Духовно ми присвячуємо у постові дні більше уваги молитві, покаянню за гріхи, богослужінню. А тілесно ми обмежуємо себе у їжі та різних задоволеннях. Війна, у вогненному вирі якої ми зараз живемо, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність – самообмеження заради духовної досконалості. Хіба воїни зараз не обмежують себе, коли жертовно стоять на передньому краю боротьби з ворогом? Хіба не обмежують себе лікарі, волонтери, ті, хто приймають біженців та допомагають їм? Тому цьогорічний піст для всіх нас буде справді винятковим, як піст жертовності. Безперечно, що для тих, хто може і здатен постувати згідно з традицією, духовно корисним буде її дотримуватися. Але всі решта у тому, що стосується їжі, маєте діяти на власний розсуд, відповідно до обставин. Як архіпастир я благословляю вам повне послаблення постових обмежень у їжі, коли цього вимагають зовнішні обставини. Адже тягар війни є значно важчим і не мудро буде до нього додавати ще щось. Справи милосердя, моральна і матеріальна підтримка тих, хто поруч, надання розради, притулку, допомоги – все це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім. Але окрім тілесної складової посту є ще й духовна складова. Ми звикли до того, що в цей час маємо особливі постові служби в храмах, приступаємо до сповіді та причастя. Де можливо слід виконувати церковний устав. Але в місцях бойових дій, під ворожими обстрілами, на тимчасово окупованих територіях слід найперше цінувати життя і безпеку пастиря і пастви. Тому благословляю там, де вимагають обставини військового часу, змінювати час і місце богослужінь та інші уставні норми на розсуд священника. Хто не має можливості бути на молитві в храмі, але може дивитися трансляції служб – нехай чинить так. Хто і цього не може – нехай сам помолиться так, як дозволяють обставини. Те саме стосується і сповіді та причастя. Де можливо – слід сповідатися і приймати причастя. Де обставини не дозволяють цього, нема священника і богослужіння – можна використовувати щоденне сповідання гріхів, вміщене у вечірніх молитвах з Молитовника, додаючи до них ті гріхи, які там не вказані, але в яких викриває вас совість. І коли ви щиро від серця розкаюєтесь у гріхах, то нехай Господь Своєю благодаттю і людинолюбством простить і помилує вас.

7–13 березня, 1 тиждень Великого посту в 2022 році

Перший тиждень Великого посту називається «Федоровим тижнем». У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.

7 березня 2022 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.

8 березня 2022 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.

9 березня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

10 березня 2022 року, четвер – повне утримання від їжі.

11 березня 2022 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

12 березня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

13 березня 2022 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

14–20 березня, 2 тиждень Великого посту в 2022 році

14 березня 2022 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

15 березня 2022 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

16 березня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

17 березня 2022 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

18 березня 2022 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

19 березня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

20 березня 2022 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

21–27 березня, 3 тиждень Великого посту в 2022 році

21 березня 2022 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

22 березня 2022 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

23 березня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

24 березня 2022 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

25 березня 2022 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

26 березня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

27 березня 2022 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

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28 березня – 3 квітня, 4 тиждень Великого посту в 2022 році

28 березня 2022 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

29 березня 2022 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

30 березня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

31 березня 2022 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

1 квітня 2022 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

2 квітня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

3 квітня 2022 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

4–10 квітня, 5 тиждень Великого посту в 2022 році

4 квітня 2022 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

5 квітня 2022 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

6 квітня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

7 квітня 2022 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

8 квітня 2022 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

9 квітня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

10 квітня 2022 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

11–17 квітня, 6 тиждень Великого посту в 2022 році

11 квітня 2022, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

12 квітня 2022, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

13 квітня 2022, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

14 квітня 2022, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

15 квітня 2022, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 квітня 2022, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

17 квітня 2022 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, риба і морепродукти.

18–24 квітня, Страсний тиждень в 2022 році

18 квітня 2022 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

19 квітня 2022 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

20 квітня 2022 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

21 квітня 2022 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

22 квітня 2022 року, п’ятниця – повне утримання від їжі.

23 квітня 2022 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

24 квітня 2022 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого посту. Дозволяється будь-яка їжа.

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