Двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова звернулася до всіх українців. Ясновидиця висловила їм підтримку і розповіла, як набути енергетичної сили під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Дорогі мої брати та сестри, рідна моя Україно. Маю бажання звернутися до вас, бажання допомогти і бути поруч з вами. Я прожила 50 років, але в моєму житті ще ніколи не було більш важких часів. Так само, напевно, як і у вашому.

Я і моя родина перебуваємо в Україні. З першого дня війни я відчуваю людяність, турботу, моральну підтримку для моєї родини від друзів, знайомих і зовсім мені не знайомих людей. Я щиро вдячна кожному, хто простягнув руку допомоги. Навіть у той складний момент, коли по зеленому коридору потрібно було виводити нашу бабусю з-під Ірпеня. Вона пробула в окупації більше двох тижнів без світла, води та газу, зв’язку теж не було. Тільки людяність рятує життя. Зараз моя малеча і старенькі ― поруч зі мною. І це ― найбільше щастя.

За цей час своїми порадами і вчинками я також допомогла багатьом людям. І вважаю це своїм особистим обов’язком. Послухайте уважно мене зараз. Немає жодної людини в нашій країні, кого б не торкнулася війна. Такими, як ми були раніше, ми вже не будемо. З кожним подихом ми відчуватимемо ще більше прагнення жити, ще більшу любов до життя, енергетичну підтримку рідної землі.

Є люди сильніші, є слабші, є навіть ті, кого зараз охопила велика депресія. Я звертаюся до тих, хто сьогодні втратив сили, втратив надію. Ми маємо бути переконані: ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ. Набувайте енергетичної сили у природі. Нехай то буде дощ, чи вітер, чи лагідне сонечко. Звертайтеся до вищих сил, до ваших кровних бабусь і дідусів, кого вже немає поруч, до тих, кого вважаєте своїми янголами-охоронцями. Якщо дуже важко вашим дітям і вони мають переляк від війни, медитуйте з ними, взявши їхні долоньки в свої. Цілуйте їм ручки і обов’язково цілуйте їх в потилицю.

Для всіх українців рідна земля ― це місце нашої сили. Наш народ знищити неможливо. На енергетичному рівні кожен чоловік ― козак, а жінка має відьомську силу.

Усі ми в ці дні зрозуміли, який потенціал має українська нація. Простягаю вам свої руки, відкриваю свою душу і щиро за вас усіх молюся!

Ваша Олена Курилова».

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