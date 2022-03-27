Международный благотворительный концерт-телемарафон онлайн Save Ukraine — #StopWar

Украина уже в течение месяца борется против дерзкой полномасштабной агрессии РФ. Все эти дни украинская армия и народ мужественно сопротивлялись и полностью сломали планы врага.

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.

Ключевые месседжи проекта — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine. Украина защищает безопасность всего континента, беря на себя удар всего арсенала российской военной машины. Сегодня цивилизованный мир стоит бок о бок с Украиной. Наши партнеры ввели беспрецедентные санкции против оккупанта и оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Эта поддержка является вкладом в будущее всего мира – если Россию не остановить в Украине, то под угрозой могут оказаться другие европейские государства. Единство и солидарность мира сейчас нужны как никогда.

Больше по теме: Путин втягивает Европу в большую войну: историки и журналисты создали медиапроект, в котором сравнили шаги российского диктатора и Гитлера

Этот марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в его сопротивлении русской экспансии. Украинский народ чувствует и глубоко ценит поддержку, оказываемую нашими партнерами и простыми гражданами иностранных государств: от товаров первой необходимости до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно быстрее, а для этого нужна еще большая поддержка Украины и тотальное давление на агрессора.

В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети — музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать в поддержку Украины. Также до, во время и после трансляции будет происходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслируемые марафоном «Единые новости», среди которых вещатели 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Совет, UA: ПЕРШИЙ, дополнительно — каналы ТЕТ, Новый, М1 , НТН и К1, а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia.

Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-канале 1+1 и на международных версиях телеканалов, в том числе 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24 и т.д.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Среди приглашенных гостей, которые будут предварительно обращаться к многомиллионной аудитории, — всемирно известные группы Fatboy Slim, победители «Евровидения» Salvador Sobral и Netta и другие. К телемарафону также присоединятся украинские исполнители, среди которых ДахаБраха, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona и другие.

Больше по теме: Преступления россии против журналистов и медиа в Украине

Кроме того, по случаю мероприятия во многих городах мира будут организованы фан-зоны для просмотра телемарафона.

«Все медиасообщество Украины сосредоточено над несколькими сверхважными задачами — донести всему цивилизованному миру, что Украина сейчас является для него щитом от РФ, что нам необходима своевременная поддержка и закрытие неба. И что надвигается гуманитарный кризис, и Украине очень нужна помощь. Поэтому мы громко говорим об этом, будем это делать дальше. С помощью журналистской работы, с помощью музыки, с помощью объединения сотен тысяч людей по всему миру», — комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, Суспільне и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

«Украина делает все для того, чтобы остановить войну и прекратить кровопролитие. Чтобы освободить города из блокад, чтобы начать восстанавливать нашу страну. Организуя этот марафон, мы хотим еще раз подчеркнуть, что в Украине не происходит «военная спецоперация». В Украине идет жестокая безосновательная война, которую варварским способом начала россия. Цивилизованный мир должен быть проактивен в вопросе защиты, поддержки и помощи Украине. Мало просто наблюдать за войной россиян против украинцев из-за границы. Ведь наша страна защищает от путина всю Европу. Нам нужна бесполетная зона над Украиной – закрытое небо, а также оружие. Это спасет жизнь многих невинных. Поэтому месседж #CloseTheSky и #NoFlyZoneUA должен услышать мир», — прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. «Развязав захватническую войну против Украины, враг не ожидал такой реакции Украины и мира. В первую очередь, сопротивления украинцев в обороне государства, но также такого уровня разрушительных санкций международного сообщества. Благодаря системной работе Украины и мощной поддержке партнеров удалось добиться значительных результатов – Россия уже понесла большие экономические потери и оказалась в полной изоляции. Мы не останавливаемся, мы двигаемся вперед и доведем это дело до победы Украины и всего мира, который хочет жить в мире и безопасности. Этот марафон — это еще один сигнал международному сообществу: это война России против всего мира, и только вместе мы можем победить», — отметил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. «Война разрушает наши города, но она никогда не разрушит нашу свободу и стремление жить в свободной стране. Национальное сопротивление объединило украинцев и весь демократический мир в общих целях – выгнать всех оккупантов с нашей земли и защитить невинных людей. Военные, волонтеры, врачи, обычные люди, которые принимают у себя дома переселенцев или выходят с украинскими флагами на марше во временно оккупированных городах, наши технические специалисты, работающие даже под обстрелами, чтобы восстановить связь, – все мы герои. Но чтобы окончательно победить, нам нужна еще более решительная поддержка западных партнеров и всего цивилизованного мира. И Киевстар будет призывать к этому всеми возможными способами – через поддержку таких концертов для сбора средств, работу с медиа и нашими партнерами по всему миру», — комментирует Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар.

Графическим символом телемарафона, вокруг которого строится вся визуальная коммуникация, стал подсолнечник, созданный украинским художником Даниэлем Скрипником. Организаторы рассказывают, что такая коллаборация позволит достучаться к еще большей аудитории, поскольку работами Даниэля увлекаются во многих странах мира.

«Сейчас цветок подсолнечника символизирует всю Украину. Я вкладывал персональные символы и эмоции в него. Подсолнечник является наблюдателем, который видит разные события вокруг. Он сенсор, испытывающий эмоции. Он визуализирует каждого, кто сталкивался с посторонними взглядами. Подсолнечник вырос в разных аспектах, но именно сейчас, в самый страшный и эмоциональный момент, подсолнечник раскрылся. Глядя на Украину, чувствуя каждого украинца, он просит быть замеченным всем миром. Он просит света», – рассказывает художник Даниэль Скрипник.

Организаторы отмечают, что финансовый сбор осуществляется на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

UA

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

Читайте нас также в Viber и Telegram.