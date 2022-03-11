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Как узнать о воздушной тревоге и не пропустить ее

11.03.2022

Подавляющее большинство людей ночуют в подвалах, погребах и бомбоубежищах, чтобы спастись от обстрелов и ракетных ударов. Читайте список полезных приложений для смартфонов, которые помогут не пропустить сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие.

Фото: kazatin.com

Киев Цифровой

В столице в приложении «Киев Цифровой», которое раньше использовали для оплаты проезда и парковок, появилась новая функция ― информирование населения о сигналах воздушной тревоги. Тем, у кого «Киев Цифровой» уже был установлен раньше, автоматически начали поступать сообщения со временем воздушной тревоги и ее отбоем.

Если вы находитесь в Киеве и раньше не использовали эту программу, рекомендуем загрузить ее.

Для этого необходимо:

  1. Загрузить приложение «Киев Цифровой» в App Store или Google Play.
  2. Щелкнуть значок своего профиля.
  3. Выбрать в разделе «Параметры» ― «Уведомления».
  4. Разрешить все уведомления и убедиться, что в настройках телефона они также разрешены

Воздушная тревога

В Хмельницком ИТ-специалисты разработали приложение «Воздушная тревога». Его запустили в тестовом режиме сначала в Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях, а для 7 областей Украины он будет доступен в ближайшее время. Пока что «Воздушная тревога» работает в тестовом режиме и постоянно обновляется, а разработчики предупреждают о возможных сбоях.

Как установить приложение на смартфон:

  1. Для гаджетов на Android через приложение Google Play.
  2. Для гаджетов на iOS через App Store.

єТривога

Польская студия разработки игр Wild Pluto, в команде которой есть украинцы, разработала приложение «єТривога». Программа отправляет push-сообщение на телефон во время объявления воздушной тревоги.

Как установить приложение на смартфон:

  1. Для гаджетов на iOS его можно скачать в App Store.
  2. Для гаджетов на Android пока доступен только apk файл.

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