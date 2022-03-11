Як дізнатися про повітряну тривогу і не пропустити її
Переважна більшість людей зараз ночує у підвалах, льохах та бомбосховищах, щоб урятуватися від обстрілів та ракетних ударів. Читайте список корисних програм для смартфонів, які допоможуть не пропустити сигнал повітряної тривоги та вчасно пройти в укриття.
Фото: kazatin.com
Київ Цифровий
У столиці в додатку «Київ Цифровий», який раніше використовували для оплати проїзду та парковок, з’явилася нова функція ― інформування населення про сигнали повітряної тривоги. Тим, у кого «Київ Цифровий» уже був встановлений раніше, автоматично почали надходити повідомлення з часом повітряної тривоги та її відбоєм.
Якщо ви перебуваєте в Києві та раніше не користувалися цією програмою, радимо завантажити її.
Для цього необхідно:
- Завантажити додаток «Київ Цифровий» в App Store або Google Play.
- Натиснути на значок свого профілю.
- Вибрати в розділі «Параметри» ― «Сповіщення».
- Дозволити всі сповіщення та переконатися, що в параметрах телефону вони також дозволені
Повітряна тривога
У Хмельницькому ІТ-фахівці розробили додаток «Повітряна тривога». Його запустили в тестовому режимі спочатку у Хмельницькій, Вінницькій та Рівненській областях, а ще для 7 областей України він буде доступний найближчим часом. Поки що «Повітряна тривога» працює в тестовому режимі й постійно оновлюється, а розробники попереджають про можливі збої.
Як встановити програму на смартфон:
- Для гаджетів на Android через програму Google Play.
- Для гаджетів на iOS через App Store.
єТривога
Польська студія розробки ігор Wild Pluto, у команді якої є українці, розробила додаток «єТривога». Програма надсилає push-повідомлення на телефон під час оголошення повітряної тривоги.
Як встановити програму на смартфон:
- Для гаджетів на iOS його можна завантажити в App Store.
2. Для гаджетів на Android поки що доступний тільки apk файл.
Більше на тему: Ваша армія вбиває стареньких, дітей та жінок: Станіслав Боклан звернувся до росіян