Ваша армія вбиває стареньких, дітей та жінок: Станіслав Боклан звернувся до росіян

З 24 лютого росія веде війну в Україні, підло обстрілюючи цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, дитячі садки. Українці захищають свою оселю від окупантів, а публічні особи з останніх сил намагаються достукатися до росіян, щоб вони припинили війну. Актор Станіслав Боклан звернувся до жителів росії та розповів про звірства, які чинить їхня армія в Україні.

Український актор кіно і театру Станіслав Боклан, якого знають у всіх країнах колишнього СРСР, відповів на звинувачення росіян та російську пропаганду про те, що в Україні немає війни й українці самі себе обстрілюють.

«Мене звуть Стас Боклан, і я ― український актор. Після останнього мого посту в Instagram мені почали ставити запитання, я так розумію, російські підписники: скільки ж нам ― українським акторам ― заплатили, щоб ми “несли цю маячню про війну”? Так, заплатили, заплатили, трясця вашій матері, — багато українських солдатів заплатили своїм життям за те, щоб я ще й досі залишався живим і міг говорити з вами. Міг втовкмачувати у ваші голови: війна, в Україні йде страшна війна. Ваша армія, ваші солдати вбивають нас, спалюють наші міста і села, вбивають нас: стареньких, дітей, жінок», ― звернувся він.

Боклан записував своє відео, коли росіяни вночі обстрілювали ЗАЕС в Енергодарі: «Якщо станеться вибух ― це буде вдесятеро сильніше за Чорнобиль. В 10 ― і тоді всім кінець. Усьому світові кінець».

«Думайте, хоч на хвилину засумнівайтеся у своїй правоті. Припустіть, що цей актор каже правду. Просто припустіть. Поцікавтеся за іншими джерелами ― докопуйтесь до правди, перемагайте свій страх, розповідайте, що відбувається на моїй землі ― що відбувається зараз в Україні, яка страшна війна тут іде. Слава Україні та Героям слава!» ― закликав Станіслав Боклан.

На 10 березня ЗАЕС захоплена російськими військами, ― там приблизно 300 російських солдатів і важка техніка. Т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив «Економічній правді», що дві з чотирьох ліній живлення станції пошкоджені, якщо виникнуть проблеми і з іншими ― це призведе до несправності.

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