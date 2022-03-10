С 24 февраля россия ведет войну в Украине, подло обстреливая гражданские объекты ― дома, больницы, детские садики. Украинцы защищают свой дом от оккупантов, а публичные личности из последних сил пытаются достучаться до россиян, чтобы они прекратили войну. Актер Станислав Боклан обратился к жителям россии и рассказал о зверствах, которые учиняет их армия в Украине.

Украинский актер кино и театра Станислав Боклан, которого знают во всех странах бывшего СССР, ответил на обвинения россиян и российскую пропаганду ― о том, что в Украине нет войны и украины сами себя обстреливают.

«Меня зовут Стас Боклан, и я ― украинский актер. После последнего моего поста в Instagram мне стали задавать вопросы, я так понимаю, российские подписчики: сколько же нам ― украинским актерам ― заплатили, чтобы мы “несли этот бред о войне”? Да, заплатили, заплатили, мать вашу, ― многие украинские солдаты заплатили своими жизнями за то, чтобы я еще до сих пор оставался живой и мог говорить с вами. Мог вдалбливать в ваши головы: война, в Украине идет страшная война. Ваша армия, ваши солдаты убивают нас, сжигают наши города и села, убивает нас: стариков, детей, женщин», ― обратился он.

Боклан записывал свое видео, когда россияне ночью обстреливали ЗАЭС в Энергодаре: «Если произойдет взрыв ― это будет в 10 раз сильнее Чернобыля. В 10 ― и тогда всем конец. Всему миру ― конец».

«Думайте, хоть на минуточку усомнитесь в своей правоте. Предположите, что этот актер говорит правду. Просто предположите. Поинтересуйтесь по другим источникам ― докапывайтесь до правды, побеждайте свой страх, рассказывайте, что происходит на моей земле ― что творится сейчас в Украине, какая страшная война здесь идет. Слава Украине и Героям слава!», ― призвал Станислав Боклан.

На 10 марта ЗАЭС захвачена российскими войсками, там примерно 300 российских солдат и тяжелая техника. В. и. о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил «Экономической правде», что две из четырех линий питания станции повреждены, если возникнут проблемы с другими ― это приведет к неисправности.

Переглянути цей допис в Instagram

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.