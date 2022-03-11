С 24 февраля россия подло обстреливает гражданских украинцев, их дома, больницы, детсады и роддома. После обстрела села Мархаловка, что недалеко от Киева по одесской трассе, Игорь Можаев в один момент остался без родных и дома ― он был разрушен вместе со всеми жителями. Единственный, кого удалось спасти мужчине, ― его кот.

Жена телеведущего Анатолия Анатолича Юла (Юлия Бойко) рассказала в соцсети, что Игорь Можаев ― друг юности ее папы.

Она показала фото мужчины с котом, облетевшее Сеть.

«Сегодня ракета попала в его дом. В Мархаловке, что по одесской трассе. Там нет боевых действий. Просто бомба упала на единственный дом в селе. И это был его дом…

Накануне он звонил моему папе и рассказывал, что они переехали на это страшное время из Киева в дом. Их было 12 человек. Двое внуков, двое племянников ― это детки. Жена, дочка, сестра…», ― рассказала страшные подробности Юлия.

Российские войска полностью разрушили его дом. Под обстрелами Игорь потерял всех родных. На руинах дома он смог найти живым только своего кота.

Все преступления россии в Украине задокументированы и будут отправлены для представления в суде Гааги.

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