Українець Ігор Можаєв втратив усю сім’ю та дім після обстрілу росією України

З 24 лютого росія підло обстрілює цивільних українців, їхні будинки, лікарні, дитсадочки та пологові. Після обстрілу села Мархалівки, що неподалік Києва по одеській трасі, Ігор Можаєв в одну мить залишився без родини та домівки ― його будинок було зруйновано разом з усіма мешканцями. Єдиний, кого вдалося врятувати чоловікові, ― його кіт.

Дружина телеведучого Анатолія Анатоліча Юла (Юлія Бойко) розповіла в соцмережі, що Ігор Можаєв ― друг юності її тата.

Вона показала фото чоловіка з котом, яке облетіло Мережу.

«Сьогодні ракета поцілила в його будинок. У Мархалівці, що по одеській трасі. Там немає бойових дій. Просто бомба впала на єдиний будинок у селі. І це був його будинок.

Напередодні він дзвонив до мого тата і розповідав, що вони переїхали на цей страшний час із Києва до будинку. Їх було 12 людей. Двоє онуків, двоє племінників ― це дітки. Дружина, донька, сестра…», ― розповіла страшні подробиці Юлія.

Російські війська вщент зруйнували його будинок. Під обстрілами Ігор втратив усіх рідних. Серед руїн він зміг знайти живим тільки свого кота.

Усі злочини росії в Україні задокументовано і буде відправлено для представлення в суді Гааги.

Інструкцію, як повідомити про злочини росії в Україні та подати докази, читайте на нашому сайті.

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