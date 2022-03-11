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Эштон Катчер и Мила Кунис собрали за неделю $20 млн на помощь украинским беженцам

11.03.2022

38-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, 44-летний актер Эштон Катчер собрали около 20 миллионов долларов помощи украинцам, пострадавшим от российского военного вторжения. 

Об этом звездные супруги сообщили в ролике на Facebook. Как известно, пара планирует собрать не менее 30 миллионов долларов, поскольку для Милы украинский народ близок, а сама она родилась в Черновцах. Кунис призвала поклонников не оставаться в стороне и помочь беженцам.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства», — отметили звездные супруги, которым удалось собрать такую значительную сумму менее чем за неделю.

 

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Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

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