38-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, 44-летний актер Эштон Катчер собрали около 20 миллионов долларов помощи украинцам, пострадавшим от российского военного вторжения.

Об этом звездные супруги сообщили в ролике на Facebook. Как известно, пара планирует собрать не менее 30 миллионов долларов, поскольку для Милы украинский народ близок, а сама она родилась в Черновцах. Кунис призвала поклонников не оставаться в стороне и помочь беженцам.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства», — отметили звездные супруги, которым удалось собрать такую значительную сумму менее чем за неделю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

Больше по теме: #ДобріІсторії: Девушка с фото разбомбленного роддома в Мариуполе родила

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.