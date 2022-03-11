38-річна американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік, 44-річний актор Ештон Катчер зібрали приблизно 20 мільйонів доларів допомоги українцям, які постраждали від російського воєнного вторгнення.

Про це зіркове подружжя повідомило в ролику на Facebook. Як відомо, пара планує зібрати не менше 30 мільйонів доларів, оскільки для Міли український народ близький, а сама вона народилася в Чернівцях. Куніс закликала шанувальників не залишатися осторонь і допомогти біженцям.

«Ми хочемо подякувати всім, хто зробив пожертву, це дуже багато означає для нас. Це дає нам відчуття єдності», — зазначило зіркове подружжя, якому вдалося зібрати таку значну суму менш ніж за тиждень.

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