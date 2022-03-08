Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк дала советы, которые помогут выбрать правильное успокоительное для будущей мамы. В это тяжелое для всех время успокоиться сложно. Тем не менее, каждому из нас нужно держаться в форме. Беременная женщина должна помнить, что несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка, внутри испытывающего все эмоции и мысли мамы.

«В первую очередь, беременной женщине надо пытаться думать положительно. Если возникает чувство тревоги, подступает нервная волна, нужно глубоко дышать. В философии йоги есть такая практика: глубокий вдох и глубокий выдох открытым ртом. Это поможет уравновесить психологическое состояние, а также наладить общение с близким человеком. Если такой способ не помогает, то можно использовать медикаментозный метод», ― отмечает Людмила Шупенюк.

Также она рассказала, какие медикаменты можно принимать в период беременности.

«Существует несколько безопасных и действенных медикаментов. К ним относятся валериана, пустырник, новопассит, препараты магния. Их можно принимать по 1―2 таблетки 3 раза в сутки в течение длительного времени. Следует учитывать то, что вы выбрали!

В случае, если перечисленные медикаменты не помогают, можно использовать корвалдин. Однако этим препаратом лучше не злоупотреблять. Корвалдин разрешен только тем, кто находится на грани эмоционального срыва, истерики. В случае, если вы чувствуете повышенное давление или учащенное сердцебиение, следует принять до 40 капель. Заметим, это сильный препарат, который нельзя употреблять каждый день!».

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