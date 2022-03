Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк дала поради, які допоможуть обрати правильне заспокійливе для майбутньої мами. У цей важкий для всіх час заспокоїтися важко. Попри це, кожному з нас потрібно триматися у формі. Вагітна жінка має пам’ятати, що несе відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя дитини, яка всередині відчуває всі емоції та думки мами.

«Насамперед вагітній жінці треба намагатися думати позитивно. Якщо виникає відчуття тривоги, підступає нервова хвиля, треба глибоко дихати. У філософії йоги є така практика: глибокий вдих та глибокий видих відкритим ротом. Це допоможе врівноважити психологічний стан, а також налагодити спілкування з близькою людиною. Якщо такий спосіб не допомагає, можна використовувати медикаментозний метод», ― зазначає Людмила Шупенюк.

Також вона розповіла, які медикаменти можна приймати в період вагітності.

«Існує кілька безпечних та дієвих медикаментів. До них належать валер’яна, кропива собача (пустирник), новопасит, препарати магнію. Їх можна вживати по 1―2 таблетки 3 рази на добу протягом тривалого часу. Варто зважати на те, що ви обрали!

У випадку, коли перераховані медикаменти не допомагають, можна використовувати корвалдин. Однак цим препаратом краще не зловживати. Корвалдин дозволено лише тим, хто перебуває на грані емоційного зриву, істерики. У разі, якщо ви відчуваєте підвищений тиск або прискорене серцебиття, слід прийняти до 40 крапель. Зауважимо, це сильний препарат, який не можна вживати щодня!».

