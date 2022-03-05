На днях молдавский режиссер и журналист Наталья Анисимова рассказала историю своих друзей из Украины, жизнь которых — как и миллионов других людей — нарушила и изменила война россии против Украины. Источник ― NM. Подробнее читайте прямо сейчас!

Моя хорошая подруга Оксана Калитюк живет и работает в Киеве, она журналист и креативный продюсер телеканала. Ее близкий друг Алексей — телевизионный продюсер, снял много интересных проектов. Мои друзья открытые, веселые, жизнерадостные люди, любят путешествовать и умеют дружить. У них есть еще уникальная собака Лапа.

24 февраля Алексей пошел добровольцем защищать свою Родину. Амуницию и форму можно было еще купить, а вот каски, бронежилеты и походные аптечки ― нет.

Вот уже трое суток Оксана не спит, находит контакты волонтеров из Польши и Германии, тех, кто может быстро и оперативно помочь. И вот сегодня ― радость, передают каски. Оксана говорит, что это небольшая партия, всего 14 штук, но ведь каждая каска ― это одна спасенная жизнь.

Оксана и их собака Лапа — за 100 км от Киева, но она организовывает еду для группы добровольцев, карематы, одежду, средства гигиены, ищет бензин для волонтеров, которые могут все это доставить ребятам.

Родственники Оксаны живут в Бендерах, они общаются, и вот родственники отказываются верить тому, что говорят им близкие люди. Говорят, такого не может быть, не может путин бомбить Киев, — не верят и все.

Да, и 24 февраля Оксана сделала предложение Алексею. Нужно было срочно эвакуироваться из Киева, и она уже в дороге написала ему в мессенджер: «Я хочу быть твоей женой». А он ответил: «Выйдешь за меня?».

Теперь всем нужна большая и мирная свадьба. И я очень хочу, чтобы эта история была не про войну, а про любовь.

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