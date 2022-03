Днями молдавська режисерка і журналістка Наталія Анісімова розповіла історію своїх друзів з України, життя яких ― як і мільйонів інших людей ― порушила і змінила війна росії проти України. Джерело ― NM. Докладніше читайте просто зараз!

Моя хороша подруга Оксана Калитюк живе та працює в Києві, вона журналістка і креативна продюсерка телеканалу. Її близький друг Олексій ― телевізійний продюсер, зняв багато цікавих проєктів. Мої друзі відкриті, веселі, життєрадісні люди, люблять подорожувати і вміють дружити. У них ще є унікальний собака Лапа.

24 лютого Олексій пішов добровольцем захищати Батьківщину. Амуніцію та форму можна було ще купити, а ось шоломи, бронежилети і похідні аптечки ― ні.

Ось уже три доби Оксана не спить, знаходить контакти волонтерів із Польщі та Німеччини, тих, хто може швидко та оперативно допомогти. І ось сьогодні ― радість, передають шоломи. Оксана каже, що це невелика партія, всього 14 штук, але ж кожен шолом ― це одне врятоване життя.

Оксана та їхній собака Лапа — за 100 км від Києва, але вона організовує їжу для групи добровольців, каремати, одяг, засоби гігієни, шукає бензин для волонтерів, які можуть усе це доставити хлопцям.

Родичі Оксани живуть у Бендерах, вони спілкуються, і ось родичі відмовляються вірити в те, що кажуть їм близькі люди. Кажуть, такого не може бути, не може путін бомбардувати Київ, — не вірять і все.

До речі, 24 лютого Оксана зробила Олексієві пропозицію. Треба було терміново евакуюватися з Києва, і вона вже в дорозі написала йому в месенджер: «Я хочу бути твоєю дружиною». А він відповів: «Вийдеш за мене?».

Тепер усім потрібне велике та мирне весілля. І я дуже хочу, щоб ця історія була не про війну, а про кохання.

