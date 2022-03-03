Игры, в которые можно играть в убежище ― советы Светланы Ройз
Уже восьмой день длится российское военное вторжение в Украину. Войска ЗСУ храбро противостоят захватчикам, но российская артилерия и авиация регулярно ведут обстрелы гражданских объектов в Украине. Люди проводят большую часть времени в убежищах, чтобы спасти жизни. Как развлечь себя, чем занять детей, в какие игры можно поиграть в убежище ― посоветовала психолог Светлана Ройз.
Постоянная тревога и нахождение в убежище могут действовать угнетающе, поэтому не стоит забывать о необходимости занять себя и отвлечься от деструктивных мыслей.
«Нам важно помнить, что аудиальный канал восприятия во время гула сирен в особой нагрузке ― нужно его “занять”. А во время стресса игры детей могут стать регрессивными ― старшие могут опять играть в игры малышей», ― подчеркнула психолог.
Что можно делать в убежище
- Петь хором
- Орать кричалки против утипутина и российской армии
- Слушать в наушниках аудиосказки и музыку
- Взять с собой гитару, устроить для всех концерт
Чем занять тело в убежище
- Лепить из пластилина (сейчас лепить может быть эффективнее, чем рисовать).
- По возможности взять с собой подушки, чтоб сделать домик.
- Взять с собой нитки, чтоб вокруг себя «прочертить» круг безопасности.
- Делать оригами.
- Собирать кинетический песок.
- Делать мотанки из платочков и раздавать детям в убежище.
- Учиться жонглировать.
- Играть в волшебные прикосновения: представить, что тело ― музыкальный инструмент и каждая часть тела издает свой звук.
- Прикасаться ладошкой, а ребенок поет, мычит, кукарекает и проч.
- Выдувать мыльные пузыри
- Рвать бумагу, а потом собирать из обрывков коллаж.
- Создать боулинг — сбивать любые предметы (позволить нарушить порядок).
- Кричать в «мешочек для крика» или в стаканчик.
Забавные игры в убежище
- «Я ― животное». Показать жестом, позой, звуками животное. Второй партнёр по игре отгадывает. (Образ животного всегда «про жизненность»).
- «Докричаться до Луны». Представить, что нужно крикнуть послание космонавтам или инопланетянам. Можно кричать из разных углов комнаты друг другу, можно направлять звук «далеко-далеко».
- «Выдохнуть облако». Представить, что вдохнули облако, и выдохнуть его со звуком, можно с грозой и молнией (топая ногами).
- «Погода». Можно идти, можно стучать подушечками пальцев (лучше ногтями). Вначале солнышко и легкий ветер (идем-стучим медленно, мягко и тихо), затем ветер крепчает, начинается дождь (идем быстрее и топаем), дождь усиливается (топаем сильнее), ливень (прыгаем), гроза и ураган (прыгаем, дуем и кричим), ветер успокаивается, дождь стихает (постепенно идем тише и медленнее). Заканчиваем «хорошей погодой».
- «Клац-клац». Стучать зубами, будто от холода, затем показывать зубы, как обезьянки, скалиться и рычать, как тигры. После этого превратиться в людей.
- «Лети!». Дуть друг на друга, как на перо. Позволить себе подуть на родителя, чтобы «сдуть» его с места.
- «Толкалки». «Оттолкнуть воздушной волной» родителя (партнера по игре), сделав жест руками. Родитель «отлетает» от ребенка.
- «Подушечный бой».
- «Борцы сумо». Засунуть подушку под футболку и толкаться, подушка будет смягчать удар.
- «Шкрябалки и царапалки». Ногтями процарапать рисунок в тесте, фольге, крупе. В закрывающийся пакет залить краску, ребенок подушечками пальцев и ногтями процарапывает узоры.
- «Злой бобер». Придумать злое животное и вести себя так, как, нам кажется, может себя вести это животное. Потом превратиться в доброе животное. Затем в человека.
- «Выпустить когти». Показать, как тигренок шипит и показывает когти, когда хочет защититься. Потом превратиться в человека.
- «В цель». Смять в руках бумагу и, как мячиком, попасть в цель.
- «Бодалки да-нет». Бодаться руками или головой, говоря по очереди «да» или «нет».
Настольные игры для убежища
- Шахматы.
- Шашки. Также их можно сбивать щелбанами (нам нужны «агрессивные действия».
- Любые настолки.
- Карты.
- Чем проще (тупее) игра, тем лучше.
- Расставлять доминошки и устраивать «цепную реакцию»
Что рисовать в убежище
- Мандалы (узоры), домики, радуги.
- Мечту.
- Самое безопасное, защищенное место.
- То, что хочется делать сразу после войны.
- Раскраски.
- Ангелов.
Игры со словами
«Меня дети в убежище научили игре “Вопрос”: один игрок задает вопрос ― второй должен ответить на него вопросом. Игра идет до тех пор, пока кто-то скажет предложение без вопроса. Например: Ты ел сегодня? ― А почему ты интересуешься? ― Разве это секретный вопрос? и т. д.», ― комментирует Светлана Ройз.
Также можно играть в такие словесные игры:
- «Четыре слова» (детям от 8 лет можно предложить и 5―6 слов). Выбираем 4 совершенно не связанных между собой слова. Используя их, составляем по очереди маленький рассказ.
- «Множество слов». Выбираем большое слово. Из его букв каждый на своём листе составляем и записываем много маленьких. (Дети могут вначале быть в команде со взрослыми, а затем они быстро становятся самостоятельными игроками).
- «Рисование словом». Выбираем «сложное» для ребёнка слово, которое сложно писать или произносить. Придумываем, что именно будем рисовать. Например, нарисовать фигурку кота, используя только загаданное слово (пишем его много раз в разных плоскостях).
- «Наоборот». Говорить слова наоборот, не записывая их (например, чайник ― кинйач, стена ― анетс…).
- Написать вразброс на листе буквы и соединять их линиями в слова.
- «Покажи слово». Один игрок загадывает слово и показывает его пантомимой.
- «Я загадал». Рассказать о загаданном слове, не называя его (например, «Я загадал: белый, холодный, скрипит под ногами, тает…»).
- «Индукция ― дедукция». Игрок загадывает предмет. Остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые он может ответить только «Да» или «Нет» (с малышкой мы начинали с загадывания животных и частей тела).
- «Последняя буква». Каждый игрок говорит слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего слова.
- «Рифма». Называем четыре (или два) случайных слова, на которые ищем рифму или с которыми придумываем четверостишие.
- «Буква». Называем слова только на заданную букву (вариант для взрослых: слова-предметы на загаданную букву, которые можно положить в трёхлитровую банку).
- «Ищем сходное». Называем два случайных слова и ищем, чем они могут быть объединены.
- «Волшебный язык». Для детей, которые учатся разбивать слова на слоги. Разговариваем, перед каждым слогом добавляя дополнительный слог (жи, ма, хрю…).
- «Чепуха». Говорим начало предложения, к которому нужно придумать совершенно «чепуховое», нереальное продолжение.
- «Сказка». Сочиняем сказку ― каждый говорит по предложению.
- «Ассоциации». Один игрок называет слово, следующий ― свою ассоциацию на это слово (детям можем объяснить: первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово).
- «Это слово умеет…». Описываем слово его «умениями».
- «Картина». Называем слово и по очереди рассказываем, какую «объемную» картину мы видим, когда произносим это слово (например, для одного игрока слово «чай» означает семья сидит за столом и разговаривает, для другого ― чайная плантация и собиратели чая, для третьего ― стол накрыт скатертью, играет музыка, для четвертого ― чайная церемония, для пятого ― человек сам стоит у окна, наслаждаясь одиночеством и чаем).
- «Антонимы». Называем слова и ищем к ним антонимы.
- «Несуществующее слово». Придумываем несуществующие слова и что бы они могли означать на языке инопланетян.
- «Тарабарский язык». Говорим друг с другом на «тарабарском языке», пытаясь по интонации угадать, о чем каждый говорит.
Можно также использовать мультики, игры в телефоне, где задействовано пространственное восприятие ― типа тетриса.