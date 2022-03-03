Уже восьмой день длится российское военное вторжение в Украину. Войска ЗСУ храбро противостоят захватчикам, но российская артилерия и авиация регулярно ведут обстрелы гражданских объектов в Украине. Люди проводят большую часть времени в убежищах, чтобы спасти жизни. Как развлечь себя, чем занять детей, в какие игры можно поиграть в убежище ― посоветовала психолог Светлана Ройз.

Постоянная тревога и нахождение в убежище могут действовать угнетающе, поэтому не стоит забывать о необходимости занять себя и отвлечься от деструктивных мыслей.

«Нам важно помнить, что аудиальный канал восприятия во время гула сирен в особой нагрузке ― нужно его “занять”. А во время стресса игры детей могут стать регрессивными ― старшие могут опять играть в игры малышей», ― подчеркнула психолог.

Что можно делать в убежище

Петь хором

Орать кричалки против утипутина и российской армии

Слушать в наушниках аудиосказки и музыку

Взять с собой гитару, устроить для всех концерт

Чем занять тело в убежище

Лепить из пластилина (сейчас лепить может быть эффективнее, чем рисовать).

По возможности взять с собой подушки, чтоб сделать домик.

Взять с собой нитки, чтоб вокруг себя «прочертить» круг безопасности.

Делать оригами.

Собирать кинетический песок.

Делать мотанки из платочков и раздавать детям в убежище.

Учиться жонглировать.

Играть в волшебные прикосновения: представить, что тело ― музыкальный инструмент и каждая часть тела издает свой звук.

Прикасаться ладошкой, а ребенок поет, мычит, кукарекает и проч.

Выдувать мыльные пузыри

Рвать бумагу, а потом собирать из обрывков коллаж.

Создать боулинг — сбивать любые предметы (позволить нарушить порядок).

Кричать в «мешочек для крика» или в стаканчик.

Забавные игры в убежище

«Я ― животное». Показать жестом, позой, звуками животное. Второй партнёр по игре отгадывает. (Образ животного всегда «про жизненность»). «Докричаться до Луны». Представить, что нужно крикнуть послание космонавтам или инопланетянам. Можно кричать из разных углов комнаты друг другу, можно направлять звук «далеко-далеко». «Выдохнуть облако». Представить, что вдохнули облако, и выдохнуть его со звуком, можно с грозой и молнией (топая ногами). «Погода». Можно идти, можно стучать подушечками пальцев (лучше ногтями). Вначале солнышко и легкий ветер (идем-стучим медленно, мягко и тихо), затем ветер крепчает, начинается дождь (идем быстрее и топаем), дождь усиливается (топаем сильнее), ливень (прыгаем), гроза и ураган (прыгаем, дуем и кричим), ветер успокаивается, дождь стихает (постепенно идем тише и медленнее). Заканчиваем «хорошей погодой». «Клац-клац». Стучать зубами, будто от холода, затем показывать зубы, как обезьянки, скалиться и рычать, как тигры. После этого превратиться в людей. «Лети!». Дуть друг на друга, как на перо. Позволить себе подуть на родителя, чтобы «сдуть» его с места. «Толкалки». «Оттолкнуть воздушной волной» родителя (партнера по игре), сделав жест руками. Родитель «отлетает» от ребенка. «Подушечный бой». «Борцы сумо». Засунуть подушку под футболку и толкаться, подушка будет смягчать удар. «Шкрябалки и царапалки». Ногтями процарапать рисунок в тесте, фольге, крупе. В закрывающийся пакет залить краску, ребенок подушечками пальцев и ногтями процарапывает узоры. «Злой бобер». Придумать злое животное и вести себя так, как, нам кажется, может себя вести это животное. Потом превратиться в доброе животное. Затем в человека. «Выпустить когти». Показать, как тигренок шипит и показывает когти, когда хочет защититься. Потом превратиться в человека. «В цель». Смять в руках бумагу и, как мячиком, попасть в цель. «Бодалки да-нет». Бодаться руками или головой, говоря по очереди «да» или «нет».

Настольные игры для убежища

Шахматы.

Шашки. Также их можно сбивать щелбанами (нам нужны «агрессивные действия».

Любые настолки.

Карты.

Чем проще (тупее) игра, тем лучше.

Расставлять доминошки и устраивать «цепную реакцию»

Что рисовать в убежище

Мандалы (узоры), домики, радуги.

Мечту.

Самое безопасное, защищенное место.

То, что хочется делать сразу после войны.

Раскраски.

Ангелов.

Игры со словами

«Меня дети в убежище научили игре “Вопрос”: один игрок задает вопрос ― второй должен ответить на него вопросом. Игра идет до тех пор, пока кто-то скажет предложение без вопроса. Например: Ты ел сегодня? ― А почему ты интересуешься? ― Разве это секретный вопрос? и т. д.», ― комментирует Светлана Ройз.

Также можно играть в такие словесные игры:

«Четыре слова» (детям от 8 лет можно предложить и 5―6 слов). Выбираем 4 совершенно не связанных между собой слова. Используя их, составляем по очереди маленький рассказ. «Множество слов». Выбираем большое слово. Из его букв каждый на своём листе составляем и записываем много маленьких. (Дети могут вначале быть в команде со взрослыми, а затем они быстро становятся самостоятельными игроками). «Рисование словом». Выбираем «сложное» для ребёнка слово, которое сложно писать или произносить. Придумываем, что именно будем рисовать. Например, нарисовать фигурку кота, используя только загаданное слово (пишем его много раз в разных плоскостях). «Наоборот». Говорить слова наоборот, не записывая их (например, чайник ― кинйач, стена ― анетс…). Написать вразброс на листе буквы и соединять их линиями в слова. «Покажи слово». Один игрок загадывает слово и показывает его пантомимой. «Я загадал». Рассказать о загаданном слове, не называя его (например, «Я загадал: белый, холодный, скрипит под ногами, тает…»). «Индукция ― дедукция». Игрок загадывает предмет. Остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые он может ответить только «Да» или «Нет» (с малышкой мы начинали с загадывания животных и частей тела). «Последняя буква». Каждый игрок говорит слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего слова. «Рифма». Называем четыре (или два) случайных слова, на которые ищем рифму или с которыми придумываем четверостишие. «Буква». Называем слова только на заданную букву (вариант для взрослых: слова-предметы на загаданную букву, которые можно положить в трёхлитровую банку). «Ищем сходное». Называем два случайных слова и ищем, чем они могут быть объединены. «Волшебный язык». Для детей, которые учатся разбивать слова на слоги. Разговариваем, перед каждым слогом добавляя дополнительный слог (жи, ма, хрю…). «Чепуха». Говорим начало предложения, к которому нужно придумать совершенно «чепуховое», нереальное продолжение. «Сказка». Сочиняем сказку ― каждый говорит по предложению. «Ассоциации». Один игрок называет слово, следующий ― свою ассоциацию на это слово (детям можем объяснить: первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово). «Это слово умеет…». Описываем слово его «умениями». «Картина». Называем слово и по очереди рассказываем, какую «объемную» картину мы видим, когда произносим это слово (например, для одного игрока слово «чай» означает семья сидит за столом и разговаривает, для другого ― чайная плантация и собиратели чая, для третьего ― стол накрыт скатертью, играет музыка, для четвертого ― чайная церемония, для пятого ― человек сам стоит у окна, наслаждаясь одиночеством и чаем). «Антонимы». Называем слова и ищем к ним антонимы. «Несуществующее слово». Придумываем несуществующие слова и что бы они могли означать на языке инопланетян. «Тарабарский язык». Говорим друг с другом на «тарабарском языке», пытаясь по интонации угадать, о чем каждый говорит.

Можно также использовать мультики, игры в телефоне, где задействовано пространственное восприятие ― типа тетриса.

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