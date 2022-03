Уже восьмий день триває російське військове вторгнення до України. Війська ЗСУ хоробро протистоять навалі, однак російська артилерія та авіація регулярно обстрілюють цивільні об’єкти в Україні. Люди проводять більшість часу в укриттях, щоб урятувати життя. Як розважити себе, чим зайняти дітей, у які ігри можна пограти в укритті ― порадила психологиня Світлана Ройз.

Постійна тривога і перебування у сховку можуть пригнічувати, тому не варто забувати про необхідність зайняти себе та відволіктися від деструктивних думок.

«Нам важливо пам’ятати, що аудіальний канал сприйняття під час гулу сирен в особливому навантаженні, потрібно його “зайняти”. А під час стресу ігри дітей можуть стати регресивними ― старші можуть знову грати в ігри малюків», ― наголосила психолог.

«Мене діти в притулку навчили гри “Запитання”: один гравець ставить запитання ― другий має відповісти на нього запитанням; гра йде доти, доки хтось скаже речення без запитання (наприклад: Ти їв сьогодні? ― А чому ти цікавишся? ― Хіба це секретне запитання? і т.д.)», ― коментує Світлана Ройз.

Можна також використовувати мультики, ігри в телефоні, де задіяне просторове сприйняття ― типу тетрісу.

