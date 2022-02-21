В марте 2022 года православные верующие отмечают сразу несколько важных церковных праздников. Среди них ― Масленица и Торжество Православия. Какие еще церковные праздники будут в марте 2022 года ― смотрите в нашем календаре.

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С 28 февраля по 6 марта — Масленица (Сырная неделя).

3 марта — святителя Льва I, папы Римского.

4 марта — апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

5 марта — преподобного Льва, епископа Катанского.

6 марта — Прощеное воскресенье.

7 марта — начало Великого поста.

13 марта — Торжество Православия.

15 марта — святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси; иконы Божией Матери «Державная».

19 марта — Вселенская родительская суббота.

20 марта — Корецкой иконы Божией Матери «Спутница грешных».

22 марта — 40 мучеников Севастийских.

26 марта — Вселенская родительская суббота.

27 марта — Крестопоклонная неделя; Феодоровской иконы Божией Матери.

30 марта — преподобного Алексия, человека Божия.

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