Церковные праздники в марте 2022: православный календарь по дням
В марте 2022 года православные верующие отмечают сразу несколько важных церковных праздников. Среди них ― Масленица и Торжество Православия. Какие еще церковные праздники будут в марте 2022 года ― смотрите в нашем календаре.
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С 28 февраля по 6 марта — Масленица (Сырная неделя).
3 марта — святителя Льва I, папы Римского.
4 марта — апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
5 марта — преподобного Льва, епископа Катанского.
6 марта — Прощеное воскресенье.
7 марта — начало Великого поста.
13 марта — Торжество Православия.
15 марта — святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси; иконы Божией Матери «Державная».
19 марта — Вселенская родительская суббота.
20 марта — Корецкой иконы Божией Матери «Спутница грешных».
22 марта — 40 мучеников Севастийских.
26 марта — Вселенская родительская суббота.
27 марта — Крестопоклонная неделя; Феодоровской иконы Божией Матери.
30 марта — преподобного Алексия, человека Божия.
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