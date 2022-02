У березні 2022 року православні віряни відзначають кілька важливих церковних свят. Серед них ― Масниця і Торжество Православ’я. Які ще церковні свята будуть у березні 2022 року ― дивіться в нашому календарі.

З 28 лютого по 6 березня — Масниця (Сиропуст).

3 березня — святителя Лева I, папи Римського.

4 березня — апостола від 70-ти Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.

5 березня — преподобного Лева, єпископа Катанського.

6 березня — Прощена неділя.

7 березня — початок Великого посту.

13 березня — Торжество Православ’я.

15 березня — святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси; ікони Божої Матері «Державна».

19 березня — Вселенська батьківська субота.

20 березня — Корецької ікони Божої Матері «Споручниця грішних».

22 березня — 40 мучеників Севастійських.

26 березня — Вселенська батьківська субота.

27 березня — Хрестопоклонний тиждень; Феодорівської ікони Божої Матері.

30 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого.

