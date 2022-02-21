Церковні свята в березні 2022: православний календар по днях
У березні 2022 року православні віряни відзначають кілька важливих церковних свят. Серед них ― Масниця і Торжество Православ’я. Які ще церковні свята будуть у березні 2022 року ― дивіться в нашому календарі.
Більше на тему: Сонячні затемнення 2022 року: коли і до чого готуватися
З 28 лютого по 6 березня — Масниця (Сиропуст).
3 березня — святителя Лева I, папи Римського.
4 березня — апостола від 70-ти Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.
5 березня — преподобного Лева, єпископа Катанського.
6 березня — Прощена неділя.
7 березня — початок Великого посту.
13 березня — Торжество Православ’я.
15 березня — святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси; ікони Божої Матері «Державна».
19 березня — Вселенська батьківська субота.
20 березня — Корецької ікони Божої Матері «Споручниця грішних».
22 березня — 40 мучеників Севастійських.
26 березня — Вселенська батьківська субота.
27 березня — Хрестопоклонний тиждень; Феодорівської ікони Божої Матері.
30 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого.
Більше на тему: Ретроградний Меркурій у 2022 році: коли буде та як впливає на життя