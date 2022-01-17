СТБ объявляет кастинг на новый сезон проекта «Супермама»
17.01.2022
Этой осенью в эфире телеканала СТБ вышел 4 сезон психологического семейного реалити «Супермама». Четыре участницы оценивали своих конкуренток по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев также высказывал свое мнение о каждой из мам. Телеканал СТБ объявляет кастинг для участия в новом сезоне реалити. Подробности читайте в материале.
В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.