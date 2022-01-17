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СТБ объявляет кастинг на новый сезон проекта «Супермама»

17.01.2022

Этой осенью в эфире телеканала СТБ вышел 4 сезон психологического семейного реалити «Супермама». Четыре участницы оценивали своих конкуренток по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Ведущий проекта  Дмитрий Карпачев также высказывал свое мнение о каждой из мам. Телеканал СТБ объявляет кастинг для участия в новом сезоне реалити. Подробности читайте в материале. 

супермама

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки. 

Смотреть Супермама — 1 выпуск онлайн на СТБ

Хотите доказать всей стране, что вы ‒ супермама? Тогда заполняйте анкету на сайте СТБ.

Анкета для участия в проекте «Супермама»

Или звоните по телефону: 098 98 645 76.

Video: СТБ объявляет кастинг на новый сезон проекта «Супермама»

Стартовал кастинг на новый сезон проекта Супермама. Заполняйте анкету на сайте СТБ!

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