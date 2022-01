СТБ оголошує кастинг на новий сезон проєкту «Супермама»

Цієї осені в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 сезон психологічного сімейного реаліті «Супермама». Щотижня чотири учасниці з кардинально протилежними погладами на виховання оцінювали своїх конкуренток за трьома критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. Ведучий проєкту Дмитро Карпачов також висловлював свою думку про кожну з мам. Телеканал СТБ оголошує кастинг для участі у новому сезоні реаліті. Подробиці читайте в матеріалі.

У новому проєкті щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат у родині, самореалізацію мами й інші моменти. За кожен критерій героїні виставляють суперницям оцінки.

Дивитись Супермама – 1 випуск онлайн на СТБ

Хочете довести всій країні, що ви ‒ супермама? Тоді заповнюйте анкету на сайті СТБ:

Анкета для кастингу на проєкт «Супермама»

Або телефонуйте за номером: 098 98 645 76.

