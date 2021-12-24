Гороскоп на 25 декабря 2021 года подскажет, кому следует сосредоточиться на работе, у кого возможны небывалые победы, а кого подстерегает опасность. Читайте гороскоп на 25 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Выходной день следует провести с семьей и близкими. Возможно, вы будете чувствовать себя истощенными. Не следует конфликтовать в этот день.

Телец

Возможны неожиданные гости и много приятных сюрпризов. Есть шанс встретить любовь своей жизни.

Близнецы

В субботу будет возможность отдохнуть от ежедневной рутины. Может быть, вы получите новые впечатления.

Рак

Удачный день для отдыха и семейного общения. Утром вы можете ощущать упадок сил, однако день удачный для планирования на следующий год.

Лев

Вам может поступить необычное предложение, которое потом даст необычную прибыль.

Дева

Напряженный день, который может испортить настроение. Не стоит выплескивать негативные эмоции на близких ― ссоры в этот день могут иметь серьезные последствия.

Весы

В субботу вы можете получить внимание человека, который вам небезразличен. Будьте внимательны и не упустите свой шанс!

Скорпион

Возможны финансовые операции, которые приведут к потере средств. Будет возможность встретиться с важными для вас людьми.

Стрелец

На работе могут возникнуть неожиданные проблемы. Следует сохранять спокойствие и сконцентрироваться на решении проблем.

Козерог

Возможна встреча с человеком, который изменит вашу жизнь. Следует прислушиваться к сегодняшним советам, однако не принимать поспешных решений.

Водолей

В субботу к вам будут проявлять заботу ― не упустите свой шанс улучшить отношения с кем-то из близких вам людей.

Рыбы

Удачное время для планирования будущего и овладения новыми навыками. Если вы задумывались об изменении работы, можно оценить все перспективы.

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