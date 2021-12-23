Новый гороскоп на декабрь 2021 от дважды победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова раскроет, к чему готовиться всем знакам зодиака в этом месяце.

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Овен

В финансовых вопросах Овнам стоит чаще ориентироваться на советы близких людей. Так как ваше желание решить все самостоятельно может привести к денежным потерям.

Телец

Первый месяц зимы для Тельцов ― благоприятный период в финансовом плане. Сейчас представители знака смогут заметно улучшить своё благосостояние. Главное ― не откладывать на потом новые начинания и смело использовать шансы, которые дает вам судьба.

Близнецы

В этом месяце Близнецы могут осуществить свои заветные покупки. И, совершая подобные приобретения, звёзды советуют больше ориентироваться на свою интуицию. Ваше внутреннее чутье даст верные подсказки.

Рак

В этот период Ракам стоит внимательнее смотреть по сторонам. Звёзды то и дело могут предоставлять вам новые возможности для финансового роста. И единственной преградой на вашем пути может стать только собственная нерешительность. А потому будьте смелее!

Лев

В этот период звёзды могут подталкивать Львов к спонтанности. В связи с чем представители знака могут осуществить немало импульсивных покупок. И здесь звезды советуют быть осторожнее. Есть большая вероятность, что ваши траты будут невыгодными.

Дева

Этот месяц сулит Девам незапланированные доходы. Это могут быть финансовые дивиденды за былые старания или возвращение старых долгов, на которое вы уже не рассчитывали. В любом случае используйте это как дополнительный повод порадовать себя нежданным подарком в преддверии праздников.

Весы

Декабрь для Весов ― время положительных перемен в финансовой сфере. Представители знака могут вывести свои доходы на качественно новый уровень. Главное при этом ― держаться подальше от пессимистичных комментариев людей, которые пытаются отговорить вас от смелых начинаний.

Скорпион

В этом месяце звезды советуют Скорпионам быть осторожнее с финансами. Не стоит иметь дела с непроверенными людьми и авантюрными предложениями. Есть большая вероятность денежных потерь.

Стрелец

Декабрь сулит Стрельцам финансовый успех. Даже те начинания, которые вы считали провальными, могут принести прибыль. Главное при этом ― чаще баловать себя приятными покупками. Это отличная мотивация к дальнейшему росту.

Козерог

В этот период Козероги могут столкнуться с незапланированными тратами. А потому в отношении к финансам стоит быть более экономным. Старайтесь планировать свои покупки и избегайте спонтанных приобретений.

Водолей

Этот месяц для Водолеев ― удачный период, чтобы решить давние финансовые вопросы. На вашем пути встретятся люди, которые положительно повлияют на исход событий. Главное ― сделать первый шаг и начать менять ситуацию в первой половине декабря.

Рыбы

В этот период Рыбы смогут получить хорошую финансовую отдачу за свои былые старания. Но не стоит сразу расставаться с новыми средствами. В декабре есть большая вероятность невыгодных приобретений.

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