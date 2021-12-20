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Как похудеть к Новому году за неделю

20.12.2021

До Нового года уже остаются считанные дни, а вы понимаете, что с трудом влезаете в любимое платье? И вас все больше волнует вопрос, как похудеть к Новому году быстро? Не волнуйтесь, существует несколько эффективных диет, которые позволят быстро и с наименьшим стрессом для организма сбросить несколько лишних килограммов. Читайте подробнее в нашем материале о том, как похудеть к Новому году за неделю.

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Овощная диета

Эта программа питания подойдет тем, кто легко может отказаться от мяса и молочных продуктов. Зато благодаря овощам нормализуется кислотно-щелочной баланс в организме, выходят токсины и улучшается кишечная микрофлора.

Чтобы похудеть к Новому году, необходимо в течение недели питаться овощами с минимальным содержанием крахмала:

  1. зелень
  2. листья салата
  3. любая капуста
  4. кабачки
  5. баклажаны
  6. болгарский перец
  7. огурцы
  8. помидоры
  9. свежая морковь

Из фруктов допускаются яблоки и груши, но только в первой половине дня.

Объем и частота приемов пищи не ограничивается, потому что калорийность этих продуктов очень низкая. Готовьте овощи на пару или употребляйте в сыром виде. Приветствуются также вегетарианские супы с небольшим количеством растительного масла.

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Белковая диета

Как похудеть к новому году за неделю? Воспользуйтесь белковой программой питания! Эта диета легко переносится организмом, потому что чувство насыщения сохраняется надолго. Главное – следовать основному правилу: исключить соль и пить много воды.  

Включите в рацион около двух литров 1% кефира или йогурта, и пейте его по 1 стакану каждые 2 часа. Чередуйте его с 2% творогом: по 200 г во время каждого приема пищи. Также добавьте 150–200 г отварной куриной грудки или белой рыбы. Мало кто знает, но  белок также содержится и в овощах. Об этом рассказал участник 2 сезона «Зважені та щасливі» Владимир ОднорогЗдесь речь идет о растительном белке, которых служит для организма протеином:

  1. Шпинат — 49%
  2. Капуста Кале и брокколи — 45%
  3. Цветная капуста — 40%
  4. Грибы — 38%
  5. Петрушка — 34%
  6. Огурцы — 24%
  7. Зеленый перец и красная капуста — 22%
  8. Томаты — 18%  

Завершать диету следует осторожно: чередуйте белковую пищу с клетчаткой.

Важно знать о противопоказаниях: эта диета опасна для людей с подагрой и мочекаменной болезнью.

Гречневая диета

Это очень эффективная, но достаточно жесткая низкоуглеводная монодиета, рассчитанная на одну неделю. Мы рассматриваем ее исключительно как експресс-метод для похудения! Эта диета хорошо работает, потому что что организм вынужден расщеплять внутренние жиры.

Из гречневой крупы можно приготовить разнообразные блюда: молочные каши, запеканки, хлебцы, котлеты и даже оладьи.

Во время гречневой диеты допускаются такие продукты:

  1. сухофрукты
  2. несладкие фрукты
  3. низкокалорийный йогурт
  4. салаты из свежей капусты/вареной свеклы и моркови
  5. соевый соус
  6. мед
  7. зелень

Выбирая эту диету, учтите следующие противопоказания:

  1. заболевания желудочно-кишечного тракта
  2. гипертония
  3. сахарный диабет
  4. беременность и лактация

Если вы хотите, чтобы эффект от представленных диет сохранился надолго, то обязательно закрепите результат занятиями спортом. Дополнительные физические нагрузки сделают ваше тело крепким и подтянутым. 

Помните, что полностью голодные диеты навредят вашему здоровью. Поэтому важно выбрать такую, что богата клетчаткой, минералами и витаминами. Советуем не пренебрегать своим питанием, а лишь выбрать из тех, которые предложены выше!

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