Как похудеть к Новому году за неделю
До Нового года уже остаются считанные дни, а вы понимаете, что с трудом влезаете в любимое платье? И вас все больше волнует вопрос, как похудеть к Новому году быстро? Не волнуйтесь, существует несколько эффективных диет, которые позволят быстро и с наименьшим стрессом для организма сбросить несколько лишних килограммов. Читайте подробнее в нашем материале о том, как похудеть к Новому году за неделю.
Больше по теме: 15 советов, как не поправиться во время праздников
Овощная диета
Эта программа питания подойдет тем, кто легко может отказаться от мяса и молочных продуктов. Зато благодаря овощам нормализуется кислотно-щелочной баланс в организме, выходят токсины и улучшается кишечная микрофлора.
Чтобы похудеть к Новому году, необходимо в течение недели питаться овощами с минимальным содержанием крахмала:
- зелень
- листья салата
- любая капуста
- кабачки
- баклажаны
- болгарский перец
- огурцы
- помидоры
- свежая морковь
Из фруктов допускаются яблоки и груши, но только в первой половине дня.
Объем и частота приемов пищи не ограничивается, потому что калорийность этих продуктов очень низкая. Готовьте овощи на пару или употребляйте в сыром виде. Приветствуются также вегетарианские супы с небольшим количеством растительного масла.
Больше по теме: Что можно есть в Рождественский пост 2021
Белковая диета
Как похудеть к новому году за неделю? Воспользуйтесь белковой программой питания! Эта диета легко переносится организмом, потому что чувство насыщения сохраняется надолго. Главное – следовать основному правилу: исключить соль и пить много воды.
Включите в рацион около двух литров 1% кефира или йогурта, и пейте его по 1 стакану каждые 2 часа. Чередуйте его с 2% творогом: по 200 г во время каждого приема пищи. Также добавьте 150–200 г отварной куриной грудки или белой рыбы. Мало кто знает, но белок также содержится и в овощах. Об этом рассказал участник 2 сезона «Зважені та щасливі» Владимир Однорог. Здесь речь идет о растительном белке, которых служит для организма протеином:
- Шпинат — 49%
- Капуста Кале и брокколи — 45%
- Цветная капуста — 40%
- Грибы — 38%
- Петрушка — 34%
- Огурцы — 24%
- Зеленый перец и красная капуста — 22%
- Томаты — 18%
Завершать диету следует осторожно: чередуйте белковую пищу с клетчаткой.
Важно знать о противопоказаниях: эта диета опасна для людей с подагрой и мочекаменной болезнью.
Гречневая диета
Это очень эффективная, но достаточно жесткая низкоуглеводная монодиета, рассчитанная на одну неделю. Мы рассматриваем ее исключительно как експресс-метод для похудения! Эта диета хорошо работает, потому что что организм вынужден расщеплять внутренние жиры.
Из гречневой крупы можно приготовить разнообразные блюда: молочные каши, запеканки, хлебцы, котлеты и даже оладьи.
Во время гречневой диеты допускаются такие продукты:
- сухофрукты
- несладкие фрукты
- низкокалорийный йогурт
- салаты из свежей капусты/вареной свеклы и моркови
- соевый соус
- мед
- зелень
Выбирая эту диету, учтите следующие противопоказания:
- заболевания желудочно-кишечного тракта
- гипертония
- сахарный диабет
- беременность и лактация
Если вы хотите, чтобы эффект от представленных диет сохранился надолго, то обязательно закрепите результат занятиями спортом. Дополнительные физические нагрузки сделают ваше тело крепким и подтянутым.
Помните, что полностью голодные диеты навредят вашему здоровью. Поэтому важно выбрать такую, что богата клетчаткой, минералами и витаминами. Советуем не пренебрегать своим питанием, а лишь выбрать из тех, которые предложены выше!