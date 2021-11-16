В этом году украинцы отметят День работников радио, телевидения и связи уже в 27-й раз. Еще в 1994 году этот праздник был установлен указом Президента Украины, и с тех пор ежегодно 16 ноября украинцы проводят торжественные мероприятия и поздравляют профессионалов этой сферы с их днем. Оригинальные поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах и картинках ищете в нашем материале.

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Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах:

Всем работникам ТВ, радио и связи

Пожелаем, чтобы праздник ваш был связан

С творческим и профессиональным ростом,

Чтоб звучало в этот день побольше тостов,

В телевизоре, сетях и радиоэфире,

Дома, на работе, в дружном коллективе.

В интенсивный и технически продвинутый наш век

Пусть эфир ваш будет без задержек и помех!

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хотим мы в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

Информацией живем,

Полон новостями дом.

Связи с близкими не теряем

И эфиру доверяем!

Был бы мир без вас дремуч,

Вы, как солнце из-за туч,

Освещаете дела,

Что случилось, где, когда!

Только добрых новостей,

Связей крепких неразрывных,

Добросовестных людей,

И рабочих дней недлинных!

Всех работников поздравить

Теле, радио хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.

Дарите вы людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

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Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в картинках:

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