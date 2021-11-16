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День працівників радіо, телебачення та зв’язку України: привітання у картинках та віршах

16.11.2021

Цього року українці відзначать День працівників радіо, телебачення і зв’язку вже в 27-й раз. Ще 1994 року це свято було встановлене указом Президента України, і відтоді щороку 16 листопада українці проводять урочисті заходи та вітають професіоналів цієї сфери з їхнім днем. Оригінальні привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах і картинках шукайте в нашому матеріалі.

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Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у віршах:

Бажаєм зв’язківцям здоров’я багато,

Щоб жили вони не лише на зарплату!

Прекрасних, розумних вам передач,

В житті щоб не було ніколи нестач!

4555_or

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

radio-190609

Дівчата і хлопці шановного радіо!

Вітання промінимо в потиск руки.

Нічого суттєвого вам ми не радимо.

Бажаємо тільки: працюйте роки!

Здоров’я! Наснаги! І творчого пошуку,

Не марно життєвий щоб згаявся час!

Раділи щоб ми і за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того, що чуємо вас!

За працівників радіо!

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Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку в картинках:

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