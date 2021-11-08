Куда поехать на выходные в Украине
Грядущие выходные — прекрасная возможность, чтобы отправиться в путешествие и открыть для себя новые просторы Украины. Посетите неизведанные места, отдохните на природе в компании близких друзей. Куда же поехать на выходных в Украине? Читайте, куда лучше отправиться и как интересно провести время, в нашем материале.
Национальный историко-культурный заповедник «Качановка»
Масштабный сериал «Крепостная» снимали в замечательных исторических локациях Украины. Сохранилось немало усадеб богатых помещиков, которые передают атмосферу 19 века. Поэтому поклонники «Крепостной» смогут увидеть достопримечательности, поехав туда на выходные. Одна из таких локаций — Национальный историко-культурный заповедник «Качановка».
Национальный парк Межигорье
Недалеко от Киева расположен Национальный парк Межигорье. Сегодня у него новая миссия — дарить посетителям радость общения с природой и знакомить с историей Киевской области. Межигорье расположен рядом со старинным городом Вышгородом. С этим местом связаны важные события в истории Киевской Руси, Украины периода Запорожской Сечи и современной истории.
Что стоит посмотреть:
- кинологический центр
- цветочные партеры, фонтаны, каскадные водопады
- набережная Киевского моря
- страусиная ферма
Каменец-Подольский
Интересный вариант на выходные — путешествие в Каменец-Подольский. Здесь каждый камешек имеет свою историю. В этом городе построен Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец». Старая крепость — главная изюминка города, построенная для для защиты турецкого моста. Окунуться в прошлое, примерить на себя доспехи древних воинов вы сможете уже в эти выходные!
Что стоит посмотреть:
- поехать в Хотин
- увидеть памятник туристу
- посетить Доминиканский костел
- посетить сувенирный рынок
«Парк Киевская Русь»
Хотите провести выходные в Киеве, но вам надоели обычные туристические места? Не беда! В эти выходные отправляйтесь в «Парк Киевская Русь». Там вы можете отдохнуть от шумного города и окунуться в атмосферу древнего Киева. Вы увидите чемпионат, в котором юноши ездят верхом и стреляют из луков. Также вас поразит невероятная архитектура, характерная для Киевской Руси.
Чем заняться и что посмотреть:
- научиться стрелять из лука, метать ножи и топоры
- устроить фотосессию в историческом костюме
- взять урок с древнерусской каллиграфии
- посетить мастер-классы по гончарному делу
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Буки (Киевская область)
В селе Буки Киевской области расположен красивый ландшафтный парк, основанный в 1996 году. Это место состоит из двух частей — храмового комплекса с фонтаном и, собственно, ландшафтного парка. Вход на территорию бесплатный. Однако в некоторые части парка можно попасть только с экскурсоводом. Во время прогулки вы сможете узнать много интересной информации, увидеть Поляну сказок с очень красивыми фигурами и посетить мини-зоопарк.
Что стоит посмотреть:
- посетить храмовый комплекс в селе Буки
- погулять вблизи фонтанов
- сфотографироваться в зоопарке
Отдых в Волынской области
Волынская область — одно из самых мистических мест Украины. Оказывается, привидения живут не только в викторианских усадьбах старой Англии. Стены замков и крепостей на Волыни также сохраняют таинственные истории. Такое путешествие оставит невероятные впечатления, стоит лишь посетить самые известные замки: Острожский замок, замок в Кременце и Дубенский замок. Также не забудьте заглянуть на Таракановский форт. Это место считается домом призраков, а на нижние уровни форта не решаются спуститься даже смельчаки.
Чем заняться и что посмотреть:
- попасть в Тоннель любви
- посетить замок Любарта
- отведать аутентичные блюда
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