Куда поехать на майские праздники 2019 в Украине? Выходные продлятся пять дней – с 27 апреля по 1 мая включительно. Это прекрасный повод выбраться отдохнуть на природу или разведать живописные уголки Украины. Читайте, куда отправиться отдыхать на майские выходные и как интересно провести время, в нашем материале.

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Винница

Небольшой и уютный городок, прогулка по которому доставит вам массу удовольствия. Музей-усадьба Пирогова приоткроет подробности жизни хирурга, водонапорная башня предстанет интересным архитектурным сооружением. Соборы и храмы подарят духовное и эстетическое наслаждение, и, само собой, вы сможете насладиться красотой самого большого в Европе плавающего фонтана, который в сопровождении лазерных, световых и музыкальных эффектов входит в список лучших фонтанов мира.

Что еще стоит посмотреть в Виннице:

Центральную улицу Соборную;

Музей Коцюбинского;

Музей ретро-техники;

Одесса

Каждый сезон в этом солнечном городе прекрасен, не исключением становятся и майские праздники. Одесса окутает вас свежим морским воздухом, позволит прогуляться по улицам со старинной архитектурой, насладиться разнообразием бульваров и скверов, величием Потемкинской лестницы, Одесского национального театра оперы и балета, улицей Дерибасовской, шумом моря и настроением веселого города. Наскучили городские джунгли? Поезжайте в «украинскую Венецию» город Вилково, отметьтесь на «Нулевом километре», город Измаил или в Белгород-Днестровскую крепость. Такой отдых на майские праздники 2019 подойдет и для компании друзей, и для всей семьи.

Что еще стоит посмотреть в Одессе:

Тещин мост;

Воронцовский дворец;

Археологический музей;

Музей западного и восточного искусства;

Областная филармония;

Одесские катакомбы;

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Ужгород

В невероятную атмосферу на майские праздники 2019 вас перенесет Ужгород. С каждым годом он привлекает все больше туристов, и не зря. Маленькие улочки окутывают своим шармом, Ужгородский замок пленяет величеством и таинственностью, ботанический сад и липовая алея раскроют перед вами все прелести весны. Также вы сможете посетить различные церкви, среди них и церковь Святой Анны (Горянская ротонда), строительство которой датируется 14 – 15 веками. Более того, отправившись в Ужгород в период майских праздников, вы сможете оценить захватывающее зрелище – цветение сакур. Побывав в Ужгороде, вы также можете наведаться в Тернополь или Львов.

Что еще стоит посмотреть в Ужгороде:

Скансен;

Ботанический сад;

Синагога;

«Совиное гнездо»;

Мини-скульптуры Михаила Колодко;

Чернигов

Один из древнейших городов Украины, один из самых значимых городов времен Киевской Руси до сих пор привлекает туристов во всего мира. Тут сохранился оборонительный комплекс с двенадцатью орудиями, который является визитной карточкой города с прекрасным видом на Десну. Не забудьте посетить по дороге в Чернигов маленький, но живописный городок Козелец, где находиться собор Рождества Богородицы сооруженный в 1752 году. Этот собор уникален своим деревянным иконостасом.

Что еще стоит посмотреть в Чернигове:

Борисоглебский собор;

Екатеринская церковь;

Ильинская церковь;

Антониевы пещеры;

Дом Мазепы;

Спасо-Преображенский собор;

Пятницкая церковь;

Харьков

Бывшая столица Украины может удивить даже бывалого путешественника – тут прекрасно переплетаются история и архитектура. Также, организуйте экскурсию в харьковскую область, ведь тут сохранилось множество дворцов, усадьб и соборов: дворец Шидловских, Шаровский дворец, усадьба «Натальевка», Краснокутский дендропарк. А Пархомовский музей и вовсе называют «сельским Эрмитажем»! Здесь вы можете увидеть картины Пабло Пикассо, Малевича, Васнецова, Рериха, Гогена и прочих великих художников. Обязательно посетите город Соледар, в котором добывают соль в 300 км тоннелях на 200 метровой глубине, в которых расположился целый небольшой городок с настоящим футбольным полем, кафе и даже санаторием!

Что еще стоит посмотреть в Харькове:

Площадь Свободы;

Набережная и парк «Стрелка»;

«Зеркальная струя»;

Благовещенский собор;

Покровский собор;

Успенский собор;

Ботанический парк;

Музей секса;

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Николаев

Интересный вариант на майские праздники 2019 и недооцененный многими путешественниками – Николаев. Колоритный портовый город покорит разнообразием направлений: посетите Кинбурнскую косу, античный греческий город Ольвию, Тилигульский лиман, остров Березань, Актовский каньон или попробуйте силы на порогах Южного Буга!

Что еще стоит посмотреть в Николаеве:

Очаковский порт;

Флотский бульвар;

Музей судостроения;

Церковь Александра Невского;

Николаевский зоопарк;

Карпаты

Если вы хотите воссоединиться с природой на майские праздники 2019 еще больше – смело отправляйтесь в Карпаты. В зависимости от выбранной области, здесь вы найдете впечатляющие горские вершины, красивейшие украинские водопады, живописные озера, среди которых и самое большое озеро Карпат, а также одно из самых красивых в Украине – Синевир, уникальную Долину нарциссов, оздоровительные процедуры и источники, активные покорения горских склонов, прогулки на лошадях, экстремальный рафтинг и многое другое. Любой выбранный отдых в Карпатах сопроводит вас колоритной кухней, местным гостеприимством и невероятно чистым свежим воздухом.

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Надеемся, что наши варианты того, куда поехать на майские праздники 2019 в Украине, помогут вам выбрать интересный отдых по душе и отправиться навстречу весенним приключениям!

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