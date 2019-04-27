Куди поїхати на травневі свята 2019 в Україні?

Куди поїхати на травневі свята 2019 Україні? Вихідні триватимуть п’ять днів – з 27 квітня по 1 травня включно. Це прекрасний привід вибратися відпочити на природу або розвідати мальовничі куточки України. Читайте, куди відправитися відпочивати на травневі вихідні та як цікаво провести час, в нашому матеріалі.

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Вінниця

невеличке та дуже затишне містечко, прогулянка яким принесе вам масу задоволення. Музей-садиба Пирогова відкриє подробиці життя хірурга, водонапірна вежа постане цікавою архітектурною спорудою, собори та храми подарують духовне та естетичне задоволення, і, звісно ж, ви зможете насолодитися красою найбільшого у Європі плаваючого фонтану, який у супроводі лазерних, світлових та музичних ефектів входить до переліку кращих фонтанів світу.

Що ще варто подивитися в Вінниці:

Центральну вулицю Соборну;

Музей Коцюбинського;

Музей ретро-техніки;

Одеса

Кожен сезон у цьому сонячному місті прекрасний, не виключенням стають і травневі свята. Одеса огорне вас свіжим морським повітрям, дозволить прогулятися вулицями зі старовинною архітектурою, насолодитися різноманітністю бульварів і скверів, величчю Потьомкінських сходів, Одеського національного театру опери і балету, вулиці Дерібасівської, шумом моря і настроєм веселого міста. Наскучили міські джунглі? Поїдьте в «українську Венецію» місто Вилкове, відмітьтеся на «Нульовому кілометрі», місто Ізмаїл або в Білгород-Дністровській фортеці. Такий відпочинок на травневі свята 2019 підійде і для компанії друзів, і для всієї родини.

Що ще варто подивитися в Одесі:

Тещин міст;

Воронцовський палац;

Археологічний музей;

Музей західного та східного мистецтва;

Обласна філармонія;

Одеські катакомби;

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Ужгород

До неймовірної атмосфери на травневі свята 2018 вас перенесе Ужгород. З кожним роком він приваблює все більше туристів, і не дарма. Маленькі вулички огортають своїм шармом, Ужгородський замок зачаровує величністю і таємничістю, ботанічний сад і липова алея розкриють перед вами всю красу весни. Також ви зможете відвідати різні церкви, серед них і церква Святої Анни (Горянська ротонда), будівництво якої датується 14 – 15 століттями. Більш того, відправившись до Ужгорода в період травневих свят, ви зможете оцінити захоплююче видовище – цвітіння сакур. Побувавши в Ужгороді, ви також можете навідатися до Тернополя чи Львова.

Що ще варто подивитися в Ужгороді:

Скансен;

Ботанічний сад;

Синагога;

«Совине гніздо»;

Міні-скульптури Михайла Колодко;

Чернігів

Одне з найдавніших міст України, а також з найбільш значущих міст часів Київської Русі до сих пір приваблює туристів з усього світу. Тут зберігся оборонний комплекс з дванадцятьма знаряддями, який є візитною карткою міста з прекрасним видом на Десну. Не забудьте відвідати по дорозі до Чернігова маленьке, але мальовниче містечко Козелець, де знаходитися собор Різдва Богородиці споруджений в 1752 році. Цей собор унікальний своїм дерев’яним іконостасом.

Що ще варто подивитися в Чернігові:

Борисоглібський собор;

Московська церква;

Іллінська церква;

Антонієві печери;

Будинок Мазепи;

Спасо-Преображенський собор;

П’ятницька церква;

Харків

Колишня столиця України може здивувати навіть бувалого мандрівника – тут чудово переплітаються історія й архітектура. Також, організуйте екскурсію в харківську область, адже тут збереглося безліч палаців, садиб і соборів: палац Шидловських, Шарівський палац, садиба «Наталівка». А Пархомівський музей і зовсім називають «сільським Ермітажем»! Тут ви можете побачити картини Пабло Пікассо, Малевича, Васнецова, Реріха, Гогена та інших великих художників. Обов’язково відвідайте місто Соледар, в якому видобувають сіль в 300 км тунелях на 200 метровій глибині, в яких розташувався ціле невелике містечко з справжнім футбольним полем, кафе і навіть санаторієм!

Що ще варто подивитися в Харкові:

Площа Свободи;

Набережна і парк «Стрілка»;

«Дзеркальний струмінь»;

Благовіщенський собор;

Покровський собор;

Успенський собор;

Ботанічний парк;

Музей сексу;

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Миколаїв

Цікавий варіант на травневі свята 2019 і недооцінений багатьма мандрівниками – Миколаїв. Колоритне портове місто підкорить різноманітністю напрямків: відвідайте Кінбурнську косу, античне грецьке місто Ольвія, Тилігульський лиман, острів Березань, Актовський каньйон або спробуйте сили на порогах Південного Бугу!

Що ще варто подивитися в Миколаєві:

Очаківський порт;

Флотський бульвар;

Музей суднобудування;

Церква Олександра Невського;

Миколаївський зоопарк;

Карпати

Якщо ви хочете возз’єднатися з природою на травневі свята 2019 ще більше – сміливо вирушайте до Карпат. Залежно від обраної області, тут ви знайдете вражаючі гірські вершини, красиві українські водоспади, мальовничі озера, серед яких і найбільше озеро Карпат, а також одне з найкрасивіших в Україні – Синевир, унікальну Долину нарцисів, оздоровчі процедури і джерела, активні підкорення гірських схилів, прогулянки конями, екстремальний рафтинг і багато іншого. Будь-який вибраний відпочинок у Карпатах супроводить вас колоритною кухнею, місцевою гостинністю та неймовірно чистим свіжим повітрям.

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Сподіваємося, що наші варіанти того, куди поїхати на травневі свята 2019 в Україні, допоможуть вам вибрати цікавий відпочинок і відправитися назустріч весняним пригодам!

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