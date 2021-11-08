Гороскоп на 9 ноября 2021 года подскажет, кого ждет приятный сюрприз, у кого будет финансовый успех, а у кого возможны проблемы со здоровьем. Читайте гороскоп на 9 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны смогут решить проблемы с документами или недвижимостью. Есть шанс активизировать энергию и все успеть.

Телец

Тельцов ожидает обострение интуиции ― стоит прислушаться к внутреннему голосу и подумать о себе.

Близнецы

У Близнецов продолжатся тенденции понедельника ― стоит сконцентрироваться и не упустить возможность дня на работе.

Рак

Раков вечером ожидают семейные проблемы. Возможны недоразумения на работе. Не стоит конфликтовать с близкими людьми.

Лев

Второй рабочий день недели будет очень напряженным для Львов. Не нужно отвлекаться на развлечения, потому что это может стоить карьеры.

Дева

Девам пора определиться с будущим и поискать лучшее решение своих проблем. Однако не стоит переходить от планирования к действиям ― будет неподходящий для этого день.

Весы

У Весов есть шанс «поймать волну» и всем понравиться. Следует воспользоваться этим с противоположным полом ― возможен успешный роман.

Скорпион

Харизма Скорпионов поможет решить проблемы с документами, которые могли тянуться уже долгое время. Возможно неприятное известие от любимого человека.

Стрелец

Стрельцы могут получить неожиданный сюрприз на работе, который приведет к повышению. Не стоит вмешиваться в чужие конфликты и привлекать к себе внимание.

Козерог

Во вторник Козерогов ждут тяжелые переговоры. Чтобы получить свое, надо уметь терпеливо выслушать оппонента.

Водолей

Следует обратить внимание на ментальное здоровье. Возможно, у Водолеев появится желание срочно уйти в отпуск и увидеться с близким человеком.

Рыбы

Лучшая возможность проявить себя во вторник будет у Рыб ― если вовремя привлечь к себе внимание, есть шанс найти свою истинную любовь.

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