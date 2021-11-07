Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с‌ ‌8 ‌по‌ ‌14 ноября 2021 года.

Овен

Убеждать и превращать противников в союзников — вот центральная задача недели. При этом постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид, все отношения лучше выяснять в открытую. Во второй половине недели для развития вашего дела потребуются определенные финансовые ресурсы. В выходные возможны ошибки, несогласованность и совершенно непредсказуемый поворот событий в личной жизни.

Телец

Вам необходимо заглянуть в себя и подумать, что могло повергнуть вас в смущение, внеся в ваш достаточно стройный жизненный распорядок элементы хаотичности. Выбор часто бывает сложным, поэтому, прежде чем действовать, все хорошенько обдумайте. На работе вас ждет признание, уважение и понимание. Однако планку при этом придется держать высоко. И не забывайте, что близкие люди тоже нуждаются в заботе и внимании.

Близнецы

На этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и, что будет весьма кстати, вы можете получить многообещающее деловое предложение. И это реальный шанс на большую прибыль. Так что проявляйте инициативу и креатив. В личной жизни, как говорят звезды, наиболее прямой путь совершенно не обязательно окажется лучшим, рассмотрите все варианты. И вы получите желаемое. Очень скоро вы ощутите безоблачное счастье.

Рак

На нынешней неделе желательно не ослаблять внимания, так как могут произойти важные и интересные события. Пропустить их было бы глупо и обидно. Ни в коем случае не ленитесь, именно сейчас вы можете показать себя с лучшей стороны. Учитывайте интересы коллег, помните, что перетягивание одеяла на себя может лишь осложнить отношения в коллективе. В среду ваши конструктивные предложения будут по достоинству оценены начальством. В воскресенье лучше не поддаваться влиянию соблазнов.

Лев

В понедельник желательно не начинать новых дел, старт будет сложным. Неделя будет насыщена событиями, активна в сфере профессиональной деятельности. Желательно со своими проблемами справляться собственными силами и не влезат в долги. На работе есть опасность иллюзий и звездной болезни. Так что не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя дифирамбами окружающих. Ваши достижения требуют подтверждения практикой, и эта возможность вам представится.

Дева

Вы в центре внимания, полны сил и энергии. Однако дела почему-то складываются не лучшим образом. Не старайтесь исправить сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность. Неудачи — следствие ваших попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении. Просто не ждите всего и сразу.

Весы

Начало недели благоприятно для поездок и встреч с друзьями. Ничего не планируйте, живите по свободному графику. Во вторник вас могут порадовать хорошие новости. В четверг может произойти событие, которое кардинально изменит вашу личную жизнь. В выходные не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы для себя выбрали. Ваши планы обещают быть оптимальными.

Скорпион

Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь с делами и получите солидную прибыль. Ваше материальное положение стабильно и больше не беспокоит вас. Стоит поддаться эмоциям, если речь о любви. Пусть сильные чувства заставят вас пойти на риск, вы получите гораздо больше. Выходные — прекрасное время для прогулок на природе и свиданий с любимым человеком.

Стрелец

Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если захотите этим заниматься. Наиболее практичное применение данного таланта, пожалуй, найдут те, кто займутся ремонтом жилья. В четверг желательно снизить до минимума нагрузку на работе и начать планировать выходные. Организуйте шумную вечеринку или камерную встречу с друзьями.

Козерог

Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. Залогом успешного хода дел станет соединение практической хватки со здоровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не распыляться по мелочам. Не теряйте времени на споры и выяснение, кто в коллективе или в семье лидер. В выходные не позволяйте близким кормить вас нравоучениями. Воскресенье посвятите отдыху, сходите в кино.

Водолей

Неделя в основном пройдет ровно и спокойно. Ваши коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Нежелательно нервничать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться и неделя станет весьма продуктивной. Деньги у вас есть, но не спешите их тратить. Во вторник желательно не принимать ответственных решений. В конце недели домашние дела грозят решаться чересчур эмоционально. Детям понадобится ваша помощь.

Рыбы

На этой неделе желательно избегать импульсивности и нелогичности в словах и поступках. Если вы обойдете эти подводные камни, то атмосфера вокруг вас гармонизируется. Вы перестанете нервничать. На работе необходимо тщательно проверять поступающую информацию. Пятница будет удачна для завершения старых дел. Воскресенье благоприятно для любых компаний, только не сидите в одиночестве.

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