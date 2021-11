Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з ‌8 ‌по‌ ‌14 листопада 2021 року.

Переконувати і перетворювати супротивників на союзників — ось центральне завдання тижня. При цьому постарайтеся, щоб між вами та оточенням не залишилося недомовленостей та образ, усі стосунки краще з’ясовувати відкрито. У другій половині тижня для розвитку вашої справи будуть потрібні певні фінансові ресурси. У вихідні можливі помилки, неузгодженість та абсолютно непередбачуваний поворот подій в особистому житті.

Вам необхідно зазирнути в себе і подумати, що могло збентежити вас, внісши у ваш доволі стрункий життєвий розпорядок елементи хаотичності. Вибір часто буває складним, тому, перш ніж діяти, все добре обміркуйте. На роботі на вас чекають визнання, повага та розуміння. Однак планку при цьому доведеться тримати високо. І не забувайте, що близькі люди теж потребують піклування та уваги.

Цього тижня зросте ваш творчий потенціал, і, що буде дуже доречним, ви можете отримати перспективну ділову пропозицію. І це реальний шанс на більший прибуток. Тож проявляйте ініціативу та креатив. В особистому житті, як кажуть зірки, найбільш прямий шлях зовсім не обов’язково виявиться найкращим, розгляньте всі варіанти. І ви отримаєте бажане. Незабаром ви відчуєте безхмарне щастя.

Цього тижня бажано не послаблювати уваги, оскільки можуть відбутися важливі та цікаві події. Пропустити їх було б безглуздо і прикро. У жодному разі не лінуйтеся, саме зараз ви можете показати себе з найкращого боку. Зважайте на інтереси колег, пам’ятайте, що перетягування ковдри на себе може лише ускладнити відносини в колективі. У середу ваші конструктивні пропозиції будуть гідно оцінені начальством. У неділю краще не піддаватися на спокуси.

У понеділок бажано не розпочинати нових справ, старт буде складним. Тиждень буде насичений подіями, активний у сфері професійної діяльностї. Бажано зі своїми проблемами справлятися самотужки і не влазити в борги. На роботі є небезпека ілюзій та зіркової хвороби. Так що не будьте ласі на лестощі, не присипляйте себе дифірамбами оточення. Ваші досягнення вимагають підтвердження практикою, і ця можливість вам випаде.

Ви в центрі уваги, повні сил та енергії. Однак справи чомусь складаються не найкраще. Не намагайтеся виправити ситуацію, що склалася, а спробуйте отримати корисний урок і чекайте змін. Задумане вдасться втілити в життя, якщо ви перетворите своє обурення на ділову активність. Невдачі ― наслідок ваших спроб вийти на новий рівень життя, це нормально і означає, що ви поступово рухаєтеся в потрібному напрямку. Просто не чекайте всього й одразу.

Початок тижня сприятливий для поїздок та зустрічей із друзями. Нічого не плануйте, живіть за вільним графіком. У вівторок вас можуть порадувати добрі новини. У четвер може статися подія, яка кардинально змінить ваше особисте життя. У вихідні не слухайте порадників, які відмовляють вас від того виду відпочинку, який ви собі обрали. Ваші плани обіцяють бути оптимальними.

Виявивши мудрість і стриманість, ви успішно впораєтеся зі справами та отримаєте солідний прибуток. Ваше матеріальне становище стабільне і більше вас не турбує. Варто піддатися емоціям, якщо йдеться про кохання. Нехай сильні почуття змусять вас ризикнути, ви отримаєте набагато більше. Вихідні — чудовий час для прогулянок на природі та побачень з коханою людиною.

Цей тиждень особливо добрий для творчості в будь-яких її проявах. Ви зможете значно змінити світ довкола себе, якщо захочете цим займатися. Найбільш практичне застосування цього таланту, мабуть, знайдуть ті, хто займеться ремонтом житла. У четвер бажано знизити до мінімуму навантаження на роботі та розпочати планувати вихідні. Організуйте гучну вечірку або камерну зустріч із друзями.

Підготуйтеся до насиченого і досить напруженого тижня. Запорукою успішного перебігу справ стане поєднання практичної хватки зі здоровим честолюбством. Вам необхідно сконцентруватися на найважливішому і не розпорошуватися на дрібниці. Не марнуйте часу на суперечки та з’ясування, хто в колективі чи в сім’ї лідер. У вихідні не дозволяйте близьким годувати вас моралями. Неділю присвятіть відпочинку, сходіть у кіно.

Тиждень здебільшого мине рівно і спокійно. Ваші колеги відіграють важливу роль у кар’єрі. Небажано нервуватись і дратуватися через дрібниці, тоді робота вдаватиметься і тиждень стане дуже продуктивним. Гроші у вас є, але не поспішайте їх витрачати. У вівторок бажано не ухвалювати відповідальних рішень. Наприкінці тижня домашні справи можуть вирішуватись надто емоційно. Дітям знадобиться ваша допомога.

Цього тижня бажано уникати імпульсивності та нелогічності у словах і вчинках. Якщо ви обійдете це підводне каміння, то атмосфера навколо вас гармонізується. Ви перестанете нервувати. На роботі необхідно ретельно перевіряти інформацію, що надходить. П’ятниця буде вдалою для завершення старих справ. Неділя сприятлива для будь-яких компаній, тільки не сидіть на самоті.

