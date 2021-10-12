14 октября 2021 года, в Украине отмечают праздник Покровы. Как красиво поздравить в этот день родственников и друзей? Смотрите стихи и картинки с приятными словами у нас в материале.

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Поздравления с Покровой Пресвятой Богородицы

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В день Великого Покрова я желаю тебе,

Любви большой и света в жизни и судьбе.

Пусть Мария Пресвятая мир наш от зла хранит,

Но и справедливо за поступками нашими следит.

Она милосердна, чиста и добра всегда,

Она защитит тебя если придет в дом беда.

Если горе или невзгода придёт,

Она наши души грешные снова спасет.





***

Богородица святая к нам пришла,

Покрывалом молящих всех накрыла,

Надежду, веру нам принесла,

От неудач всех нас защитила.

Мы желаем вам удачи, счастья,

Пусть исчезнут все ненастья,

Пускай молитва во всём вам помогает,

Пусть Божья Матерь от беды оберегает.



***

Сегодня отмечаем мы праздник Покрова,

Пора подбрасывать в печку дрова,

Осень с зимою встречаются,

Свадебный сезон начинается.

Пусть праздник принесёт вам удачу,

Здоровья крепкого и счастья в придачу,

Пусть путь укажет Богородица святая,

Мира и всех благ мы от души желаем.



***

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы,

Я желаю тебе отыскать, наконец, свое счастье,

Ты поверь, что мечта вскоре сбудется,

Ведь исполнить ее, в твоей власти.

А вера, в силы Богородицы Небесной,

Пусть помогает мечте твоей сбыться,

Ты ищи, и все непременно находится,

Только верь – и мечта непременно свершится!



***

Наступает 14 октября,

Светлый праздник отмечать пришла пора,

В церковь с радостью народ идёт,

И песни православные поёт.

Пусть праздник будет светлым, ярким,

И милым сердцу каждый час,

Желаем всем удачи, вдохновенья,

И всегда отличного настроенья.

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Открытки-поздравления с Покровой

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