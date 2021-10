14 жовтня 2021 року, в Україні відзначають свято Покрови. Як красиво привітати в цей день родичів і друзів? Дивіться вірші і картинки з приємними словами у нас в матеріалі.

***

У день Великого Покрова я бажаю тобі,

Любові великий і світла в життя і долю.

Нехай Марія Пресвята світ наш від зла зберігає,

Але і справедливо за вчинками нашими стежить.

Вона милосердна, чиста і добра завжди,

Вона захистить тебе якщо прийде в будинок біда.

Якщо горе або негаразди прийдуть,

Вона наші душі грішні знову врятує.

***

Богородиця свята до нас прийшла,

Покривалом благаючих всіх накрила,

Надію, віру нам принесла,

Від невдач всіх нас захистила.

Ми бажаємо вам удачі, щастя,

Нехай зникнуть всі негоди,

Нехай молитва в усьому вам допомагає,

Нехай Божа Матір від біди оберігає.

***

На свято Покрови Пресвятої Богородиці,

Я бажаю тобі відшукати, нарешті, своє щастя,

Ти повір, що мрія незабаром здійсниться,

Адже виконати її, ти маєш право.

А віра, в сили Богородиці Небесної,

Нехай допомагає мрії твоєї збутися,

Ти шукай, і все неодмінно знаходиться,

Тільки вір – і мрія неодмінно здійсниться!

***

Сьогодні відзначаємо ми свято Покрова,

Пора підкидати в піч дрова,

Осінь з зимою зустрічаються,

Весільний сезон починається.

Нехай свято принесе вам удачу,

Здоров’я міцного і щастя на додачу,

Нехай шлях вкаже Богородиця свята,

Миру і всіх благ ми від душі бажаємо.

***

Настає 14 жовтня,

Світле свято відзначати прийшла пора,

До церкви з радістю народ йде,

І пісні православні співає.

Нехай свято буде світлим, яскравим,

І милою серцю кожну годину,

Бажаємо всім удачі, натхнення,

І завжди відмінного настрою.

