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Привітання з Покровою в віршах і картинках від редакції СТБ

12.10.2021

14 жовтня 2021 року, в Україні відзначають свято Покрови. Як красиво привітати в цей день родичів і друзів? Дивіться вірші і картинки з приємними словами у нас в матеріалі.

Покрови 14 жовтня

Більше на тему: Молитви на Покрову Пресвятої Богородиці

Поздоровлення з Покровою Пресвятої Богородиці

***

У день Великого Покрова я бажаю тобі,
Любові великий і світла в життя і долю.
Нехай Марія Пресвята світ наш від зла зберігає,
Але і справедливо за вчинками нашими стежить.
Вона милосердна, чиста і добра завжди,
Вона захистить тебе якщо прийде в будинок біда.
Якщо горе або негаразди прийдуть,
Вона наші душі грішні знову врятує.

***

 Богородиця свята до нас прийшла,
Покривалом благаючих всіх накрила,
Надію, віру нам принесла,
Від невдач всіх нас захистила.
Ми бажаємо вам удачі, щастя,
Нехай зникнуть всі негоди,
Нехай молитва в усьому вам допомагає,
Нехай Божа Матір від біди оберігає.

***

 На свято Покрови Пресвятої Богородиці,
Я бажаю тобі відшукати, нарешті, своє щастя,
Ти повір, що мрія незабаром здійсниться,
Адже виконати її, ти маєш право.
А віра, в сили Богородиці Небесної,
Нехай допомагає мрії твоєї збутися,
Ти шукай, і все неодмінно знаходиться,
Тільки вір – і мрія неодмінно здійсниться!

***

 Сьогодні відзначаємо ми свято Покрова,
Пора підкидати в піч дрова,
Осінь з зимою зустрічаються,
Весільний сезон починається.
Нехай свято принесе вам удачу,
Здоров’я міцного і щастя на додачу,
Нехай шлях вкаже Богородиця свята,
Миру і всіх благ ми від душі бажаємо.

 ***

Настає 14 жовтня,
Світле свято відзначати прийшла пора,
До церкви з радістю народ йде,
І пісні православні співає.
Нехай свято буде світлим, яскравим,
І милою серцю кожну годину,
Бажаємо всім удачі, натхнення,
І завжди відмінного настрою.

Більше на тему: Покрова Пресвятої Богородиці: витоки та значення свята та поради таролога Фекли

 Листівки-вітання з Покровою

Листівки на Покрову

Листівки на Покрову

Листівки на Покрову

Листівки на Покрову

Листівки на Покрову

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